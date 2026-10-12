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חילוץ באתר בנייה

באלונקה ייעודית, על מנוף: כך חולץ פועל שנפצע בקומה השביעית | תיעוד

לוחמי האש פעלו באירוע חילוץ מורכב ברחוב יצחק רבין שבקריית אתא של פועל כבן 50 אשר נפל במהלך עבודתו בקומה השביעית על הגב | בסיוע מנוף הפועל חולץ על אלונקה ייעודית (בארץ)

קר
קובי רוזן
כיכר השבת |
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חילוץ הפועל מהקומה השביעית (צילום: כבאות והצלה לישראל)

צוותי כיבוי וחילוץ מתחנת קריות, יחד עם היחידה לחילוצים מיוחדים (יל"מ) קריות ובסיוע מנוף מחיפה, פעלו לפני זמן קצר (שני) באירוע חילוץ מורכב ברחוב יצחק רבין שבקריית אתא.

הדיווח התקבל במוקד 102 של כבאות והצלה אודות פועל בניין כבן 50 אשר נפל במהלך עבודתו בקומה השביעית על הגב כשהוא סובל מחבלת גב חמורה וללא יכולת תנועה.

עם הגעת הצוותים ולאחר הערכת מצב מהירה בשטח, הוחלט על ביצוע חילוץ בגובה. מפקד האירוע הורה על העלאת פראמדיק של מד"א בסל המנוף הייעודי ישירות לקומה ה-7, שם העניק לפצוע טיפול רפואי ראשוני מציל חיים.

חילוץ הפועל מהקומה השביעית (צילום: כבאות והצלה לישראל)
חילוץ הפועל מהקומה השביעית (צילום: כבאות והצלה לישראל)

לאחר מכן, לוחמי האש רתמו את הפצוע בזהירות מרבית לאלונקה ייעודית ומאובטחת, וחילצו אותו בבטחה באמצעות המנוף לקרקע.

הפועל הועבר להמשך טיפול ופינוי על ידי גורמי הרפואה כשהוא בהכרה, במצב יציב וללא דימום.
חילוץלוחמי האשכבאות והצלהקריית אתא

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