צוותי כיבוי וחילוץ מתחנת קריות, יחד עם היחידה לחילוצים מיוחדים (יל"מ) קריות ובסיוע מנוף מחיפה, פעלו לפני זמן קצר (שני) באירוע חילוץ מורכב ברחוב יצחק רבין שבקריית אתא.

הדיווח התקבל במוקד 102 של כבאות והצלה אודות פועל בניין כבן 50 אשר נפל במהלך עבודתו בקומה השביעית על הגב כשהוא סובל מחבלת גב חמורה וללא יכולת תנועה.

עם הגעת הצוותים ולאחר הערכת מצב מהירה בשטח, הוחלט על ביצוע חילוץ בגובה. מפקד האירוע הורה על העלאת פראמדיק של מד"א בסל המנוף הייעודי ישירות לקומה ה-7, שם העניק לפצוע טיפול רפואי ראשוני מציל חיים.