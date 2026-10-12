מבזקים נוספים
מחייך לעולם: סוד של 90 מטר התגלה ביער בארה"ב
במשך רוב השנה הוא כמעט נבלע בין העצים, אבל כשהסתיו מגיע, היער באורגון חושף פרצוף ענק שמעלה חיוך גם למי שרואה אותו מהאוויר (חדשות בעולם)דני שפיץ
למד באוסטרליה - ושם החליט להפוך לג'יהאדיסט: פרטים חדשים על הטייס המחבל
לפי תחקיר הניו יורק טיימס, טייס המשנה מעומאן החשוד בניסיון פיגוע בישראל למד באוסטרליה בשנים 2015–2017, ובמהלך התקופה בא במגע עם גורמים הקשורים למרכז איסלאמי במלבורן | התובע הכללי באמירויות חשף כי תהליך ההקצנה החל באוסטרליה, במוסד דתי בעיר | כך הפך הצעיר לטייס ג'יהאדיסט (חדשות)ישראל גראדווהל
מזומן רב, תיקי ושעוני יוקרה | זה השלל שנתפס בביתו של ראש עיריית כפר סבא
המשטרה הודיעה הבוקר כי עצרה 18 חשודים ועיכבה שישה חשודים נוספים בפרשיית שחיתות ציבורית גדולה, בין העצורים ראש עיריית כפר סבא, רעייתו ומנכ"ל החברה הכלכלית של הרשות | כעת המשטרה חושפת תיעוד מהפשיטה על ביתו ולשכתו של ראש העיר ומהשלל שנתפס | צפו (משטרה)קובי רוזן
פועל בן 23 נפגע בינוני באתר בנייה בג'וליס
פועל בן 23 נפגע הבוקר (10:30) במהלך עבודתו באתר בנייה בג'וליס. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי בתחנת מד"א בישוב ופינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה במצב בינוני, עם חבלות בגפיים.קובי רוזן
היועמ"שית החליטה: ח"כ יצחק קרויזר ייחקר באזהרה
היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה החליטו לחקור את חבר הכנסת מעוצמה יהודית בחשד לתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. במקביל תיבדק תלונתו נגד השוטרים (משפט)משה כהן
השפלה מוחלטת: בן סלמאן מתנייד בין ארמונות מבוצרים ותחת אבטחה כבדה
מוחמד בן סלמאן, יורש העצר הסעודי ואחד האנשים החזקים במזרח התיכון הפך לאדם נרדף לאחר התקיפות החות'יות | לפי תיאור של הוול סטריט ג'ורנל, הנסיך נע בין ארמונות מבוצרים המצוידים בבונקרים ומוקף בצוות אבטחה שנבחר בקפידה, בעוד הטילים מתקרבים לבירה ריאד | ההשפלה של סעודיה (חדשות)ישראל גראדווהל
פאניקה בכביש: חלף מעל יחידת החיסול וגרם להתנגשות חזיתית
רחפן תקיפה אוקראיני חלף ישירות מעל יחידה רוסית ניידת שיועדה לצוד אותו. במקום יירוט מוצלח, האירוע הידרדר במהירות להתנגשות חזיתית קשה בכביש (חדשות בעולם)דני שפיץ
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 11:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 11:00 (כיכר FM)אריאל שרפר