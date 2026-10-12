במשך רוב השנה הוא כמעט נבלע בין העצים, אבל כשהסתיו מגיע, היער באורגון חושף פרצוף ענק שמעלה חיוך גם למי שרואה אותו מהאוויר (חדשות בעולם)

דני שפיץ