תיעוד קשה: כרכרת עץ נפלה במהלך פסטיבל - שניים נמחצו למוות

מבזקים נוספים
וילנא לבשה חג: מעמד ה"קונוושן" ה - 31 של דרשו, וסיום מסכת במסגרת "העמוד היומי"
גדולי ישראל וצירי "דרשו" מרחבי העולם התכנסו בעירו של הגר"א למעמד מרומם שחתם את מסע התפילה וההתעוררות בבלארוס ובליטא • משאות חיזוק להעמקת לימוד התורה ותפילות להצלת עולם הישיבות • בשיאו של המעמד: סיום מסכת יומא במסגרת "העמוד היומי" וריקודים נרגשים לכבודה של תורהחיים רוזנבוים
חשב שזה מצחיק: כך נסע האופנוען על הכביש בצפון - וחטף ביוקר
קצין מסיירת האופנועים תיעד נהג קטנוע של חברת שליחויות נוסע בכביש 4 כשרגליו מורמות על הכידון וידיו חופשיות • כשהבחין שהוא מצולם, הוא הניף יד וסימן 'לייק' במקום לעצור • צפו (בארץ)קובי רוזן
מחדל ההרתעה: איראן שמרה על 70% ממלאי הטילים בעומק האדמה
חשיפת מודיעין מטרידה: סתירה מוחלטת להצהרות הרשמיות של ישראל וארה"ב • הנתונים שנחשפו: טהראן שמרה על כ-70% ממלאי הטילים הבליסטיים ו-60% מהמשגרים • האסטרטגיה: "ערי הטילים" בהרי הגרניט והסיוע המזרחי מנעו הכרעה (תקיפה והגנה)דוד הכהן וב. ניסני
קומיקאי העל ג'רי סיינפלד למפגינה: "אשלח את הכסף שלך לישראל"
הקומיקאי היהודי הופיע בשיקגו כשפעילים פרו פלסטינים קטעו את המופע והטיחו בו האשמות על רקע המלחמה בעזה | סיינפלד השיב בעוקצנות והבטיח להעביר לישראל את עלות הכרטיס, באירוע שמצטרף לשורת עימותים שעימם הוא מתמודד מאז שהביע את תמיכתו בישראל (חדשות בעולם)דני שפיץ
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 14:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 14:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
אביחי מנדלבליט הודף את הטענות: "לא קיבלתי שום החלטה בתיקי נתניהו תחת לחץ"
ביום השני לעדותו של היועמ"ש לשעבר הציג סנגור נתניהו פעולות שביצעו חוקרי רשות ניירות ערך לפני אישור החקירה. מנדלבליט הודה שלא הכיר חלק מהפרטים, אך הסתייג מהטענה שהפרקליטות הסתירה ממנו מידע במכוון (משפט)משה כהן
כוננות עליונה בקהיר: א-סיסי מכין את הצבא לתרחיש מלחמה
נשיא מצרים הנחה את הכוחות המזוינים לשמור על דריכות מרבית • במוקד: הסלמה חריפה מול אתיופיה בסוגיית מים קיומית ופריסת כוחות בסומליה • דיווח מיוחד ב'Egypt Today' חושף את המהלכים מאחורי הקלעים (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
הצצה ראשונה ל"תעלול": טיל גלישה שמטריף את צפון קוריאה
במהירות של פי 5 ממהירות הקול ויכולת תמרון שמפילה מערכות הגנה: הנשיא צפה בניסוי הדרמטי בכלי הטיס שנועד לפגוע בלב פיונגיאנג (חדשות בעולם)דני שפיץ