חובש איחוד הצלה הציל את חייו של בן 12 בחיידר בו הוא לומד

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קומיקאי העל ג'רי סיינפלד למפגינה: "אשלח את הכסף שלך לישראל"
הקומיקאי היהודי הופיע בשיקגו כשפעילים פרו פלסטינים קטעו את המופע והטיחו בו האשמות על רקע המלחמה בעזה | סיינפלד השיב בעוקצנות והבטיח להעביר לישראל את עלות הכרטיס, באירוע שמצטרף לשורת עימותים שעימם הוא מתמודד מאז שהביע את תמיכתו בישראל (חדשות בעולם)דני שפיץ
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 14:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 14:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
אביחי מנדלבליט הודף את הטענות: "לא קיבלתי שום החלטה בתיקי נתניהו תחת לחץ"
ביום השני לעדותו של היועמ"ש לשעבר הציג סנגור נתניהו פעולות שביצעו חוקרי רשות ניירות ערך לפני אישור החקירה. מנדלבליט הודה שלא הכיר חלק מהפרטים, אך הסתייג מהטענה שהפרקליטות הסתירה ממנו מידע במכוון (משפט)משה כהן
כוננות עליונה בקהיר: א-סיסי מכין את הצבא לתרחיש מלחמה
נשיא מצרים הנחה את הכוחות המזוינים לשמור על דריכות מרבית • במוקד: הסלמה חריפה מול אתיופיה בסוגיית מים קיומית ופריסת כוחות בסומליה • דיווח מיוחד ב'Egypt Today' חושף את המהלכים מאחורי הקלעים (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
הצצה ראשונה ל"תעלול": טיל גלישה שמטריף את צפון קוריאה
במהירות של פי 5 ממהירות הקול ויכולת תמרון שמפילה מערכות הגנה: הנשיא צפה בניסוי הדרמטי בכלי הטיס שנועד לפגוע בלב פיונגיאנג (חדשות בעולם)דני שפיץ
עשרות יורשים, בעלות מהעות'מאנים וחורבה: כך נרכשה חצר שטרויס
לפני 11 שנים החל פרק חדש בתולדות חצר שטרויס | הישיבה החרדית "נתיבות אהרן", בראשות הגאון רבי משה פרידמן, חיפשה מקום קבע | כאשר התגלה המתחם במוסררה, ראשי הישיבה חפצו לרוכשו אך אז נחשף סבך משפטי ונדל"ני יוצא דופן | פרק 7 (היסטוריה)ישראל שפירא
הקלף שהכניע את לונדון: המודיעין החשאי שהכריע את המשבר
אחרי כמעט 200 שנה: הוסרו השלטים מהקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים • סער הוביל קו תקיף, כמעט שני תריסר דיפלומטים יגורשו, והסמכויות יקוצצו • האיום הסמוי של המוסד ואמ"ן שהביא להתקפלות הבריטים (בעולם)דוד הכהן ויוסי נכטיגל
"4 שנים הבטיחו הסדרה והביאו אותנו לחירייה": המשל המהדהד נגד הח"כים החרדים | צפו
"יום אחד לא הייתם מסכימים לקחת מדריך טיולים שעבד עליכם - אז למה תיקחו אותם לעוד ארבע שנים?" | הרב ישראל טרופר מארגון 'צבע שחור' תקף את ההנהגה הפוליטית החרדית באולפן 'כיפות שחורות' של 'כיכר השבת', והשווה את משבר חוק הגיוס למסלול טיול שהסתיים במזבלה | צפו (אולפן כיכר)יוסי סרגובסקי