חובש איחוד הצלה הציל את חייו של בן 12 בחיידר בו הוא לומד

"יום אחד לא הייתם מסכימים לקחת מדריך טיולים שעבד עליכם - אז למה תיקחו אותם לעוד ארבע שנים?" | הרב ישראל טרופר מארגון 'צבע שחור' תקף את ההנהגה הפוליטית החרדית באולפן 'כיפות שחורות' של 'כיכר השבת', והשווה את משבר חוק הגיוס למסלול טיול שהסתיים במזבלה | צפו (אולפן כיכר)

יוסי סרגובסקי