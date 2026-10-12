הקומיקאי היהודי הופיע בשיקגו כשפעילים פרו פלסטינים קטעו את המופע והטיחו בו האשמות על רקע המלחמה בעזה | סיינפלד השיב בעוקצנות והבטיח להעביר לישראל את עלות הכרטיס, באירוע שמצטרף לשורת עימותים שעימם הוא מתמודד מאז שהביע את תמיכתו בישראל (חדשות בעולם)

דני שפיץ