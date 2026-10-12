מבזקים נוספים
כוננות עליונה בקהיר: א-סיסי מכין את הצבא לתרחיש מלחמה
נשיא מצרים הנחה את הכוחות המזוינים לשמור על דריכות מרבית • במוקד: הסלמה חריפה מול אתיופיה בסוגיית מים קיומית ופריסת כוחות בסומליה • דיווח מיוחד ב'Egypt Today' חושף את המהלכים מאחורי הקלעים (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
הצצה ראשונה ל"תעלול": טיל גלישה שמטריף את צפון קוריאה
במהירות של פי 5 ממהירות הקול ויכולת תמרון שמפילה מערכות הגנה: הנשיא צפה בניסוי הדרמטי בכלי הטיס שנועד לפגוע בלב פיונגיאנג (חדשות בעולם)דני שפיץ
עשרות יורשים, בעלות מהעות'מאנים וחורבה: כך נרכשה חצר שטרויס
לפני 11 שנים החל פרק חדש בתולדות חצר שטרויס | הישיבה החרדית "נתיבות אהרן", בראשות הגאון רבי משה פרידמן, חיפשה מקום קבע | כאשר התגלה המתחם במוסררה, ראשי הישיבה חפצו לרוכשו אך אז נחשף סבך משפטי ונדל"ני יוצא דופן | פרק 7 (היסטוריה)ישראל שפירא
הקלף שהכניע את לונדון: המודיעין החשאי שהכריע את המשבר
אחרי כמעט 200 שנה: הוסרו השלטים מהקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים • סער הוביל קו תקיף, כמעט שני תריסר דיפלומטים יגורשו, והסמכויות יקוצצו • האיום הסמוי של המוסד ואמ"ן שהביא להתקפלות הבריטים (בעולם)דוד הכהן ויוסי נכטיגל
"4 שנים הבטיחו הסדרה והביאו אותנו לחירייה": המשל המהדהד נגד הח"כים החרדים | צפו
"יום אחד לא הייתם מסכימים לקחת מדריך טיולים שעבד עליכם - אז למה תיקחו אותם לעוד ארבע שנים?" | הרב ישראל טרופר מארגון 'צבע שחור' תקף את ההנהגה הפוליטית החרדית באולפן 'כיפות שחורות' של 'כיכר השבת', והשווה את משבר חוק הגיוס למסלול טיול שהסתיים במזבלה | צפו (אולפן כיכר)יוסי סרגובסקי
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 13:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 13:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
שישה חודשים של שטייגען: עולם הישיבות פותח בסערה זמן חורף ארוך במיוחד • סיקור מיוחד
כשמסביב יהום הסער; חרב המעצרים מרחפת מעל ראשם, ופוליטיקאים אחוזי שנאה נאבקים ביניהם מי יילחם יותר בעולם התורה - עשרות אלפי בחורים מסולאים מפז פתחו הבוקר את זמן חורף | השנה זמן חורף ארוך במיוחד בשל השנה המעוברת, מה שמוסיף אתגר לעמלי התורה | שִׁבְתִּי בְּבֵית ה' (עולם הישיבות)שמאי צוק
"פוטין לא קורא את Truth Social": זלנסקי עוקץ את טראמפ בנאום חריף
נשיא אוקראינה תקף בוורשה את הצהרות טראמפ על הפסקת אש | "הרחפנים הרוסיים פועלים לפי הוראות אחרות" | הקריאה: הגיע הזמן לסיים את המלחמה באמת (בעולם)כיכר השבת