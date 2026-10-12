"מפתיע ולא לטובה": ההודעה שקיבלו הנוסעים בטיסת פליי דובאי

תרמית מתוחכמת בכביש 443: פלסטינים מרמאללה והסביבה ניסו להפיל בפח אזרחים ישראלים, כשפיתו אותם להגיע לכפר חירבת אל מסבאח לצורך עסקת שמן זית בשווי אלפי שקלים. זה מה שעשו כדי "לרכוש אמון" - אבל לא לקחו בחשבון מי ימתין להם בנקודת המפגש (בארץ)

דוד הכהן