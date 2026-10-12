מבזקים נוספים
הרוג ו-19 פצועים בצפון | נבדק חשד: אחד התלמידים הכניס את הנפל לתיקו האישי - ושם התפוצץ
תחקיר ראשוני מעלה חשד כי אחד התלמידים הכניס את הנפל לתיקו לפני שהתפוצץ • הרוג כבן 15 ועוד כ-20 פצועים, מורים ותלמידים, שפונו לבתי החולים | גורם מעורה בפרטים: "היה יכול להתפוצץ באוטובוס" | הפיצוץ התרחש בשטח פתוח בסמוך לקיבוץ נאות מרדכי במהלך טיול שנתי | כל העדכונים (בארץ)כיכר השבת
תחקיר ראשוני: הנפל שהתפוצץ הוכנס לתיק על ידי אחד התלמידים
אביו של אחד מהפצועים באירוע הקשה בגבול הצפון ביקש מהציבור להתפלל ומסר כי הטיול היה מאושר ומוסדר | פרמדיק שיחזר מהזירה: "יצאנו במהירות לזירה בכוחות גדולים של אמבולנסים" (בארץ)מישאל לוי
"עברו תקופה מורכבת": הבקשה של נציגת מלי וליאל אחרי חזרתן ארצה
עורכת הדין שנית בן שושן מפרסמת התייחסות ראשונה למצב מלי וליאל יהלומי • "לא עלה חשד לפלילים" | קריאה לכבד את פרטיותן ולאפשר השתקמות (אנשים)יאיר טוקר
פלסטינים ניסו להפיל בפח ישראלים תמימים. הם לא דמיינו מי ימתין להם
תרמית מתוחכמת בכביש 443: פלסטינים מרמאללה והסביבה ניסו להפיל בפח אזרחים ישראלים, כשפיתו אותם להגיע לכפר חירבת אל מסבאח לצורך עסקת שמן זית בשווי אלפי שקלים. זה מה שעשו כדי "לרכוש אמון" - אבל לא לקחו בחשבון מי ימתין להם בנקודת המפגש (בארץ)דוד הכהן
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 16:00 אסון בצפון
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 16:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
נקבע מותו של אחד מהפצועים בזירת הפיצוץ בצפון | 19 פצועים נוספים פונו
אביו של אחד מהפצועים באירוע הקשה בגבול הצפון ביקש מהציבור להתפלל ומסר כי הטיול היה מאושר ומוסדר | פרמדיק שיחזר מהזירה: "יצאנו במהירות לזירה בכוחות גדולים של אמבולנסים" (בארץ)מישאל לוי
פיצוץ נפל בין מנרה ליפתח - כ-20 נפגעים בדרגות שונות
פיצוץ נפל אירע בין הקיבוצים מנרה ויפתח בצפון. כתוצאה מהפיצוץ נפגעו כ-20 בני אדם בדרגות פציעה שונות. שוטרי תחנת קריית שמונה פועלים במקום לסגירת הזירה ולבידוד האזור, לצד חבלנים הבודקים את נסיבות הפיצוץ ומקורו. המשטרה קוראת לציבור להימנע מהגעה למקום ולדווח למוקד 100 על כל נפל או חפץ חשוד.קובי רוזן