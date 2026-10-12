ילד בן 4 נפצע בינוני בתאונה עם רכב בבני ברק

מבזקים נוספים
נתונים מרתקים על מערכת הבחירות: 7.3 מיליון בוחרים והסכנות שעומדות בפתח
למעלה מ-7.3 מיליון בעלי זכות בחירה ייצאו לקלפיות ב-27 באוקטובר • הכנסת הראשונה מזה 38 שנה שממלאת קדנציה מלאה • חוק חדש נגד סרטוני בינה מלאכותית מזויפים | הערים החרדיות מובילות בשיעורי הצבעה (בארץ)יוני גבאי
יעקב אשר הגיע למירון: נשא תפילה לרפואת הפצועים באירוע הקשה
יו"ר יהדות התורה הגיע לציון הרשב"י לאחר פתיחת מטה הבחירות בצפת • נשא תפילה לרפואת הפצועים באירוע הקשה ברכס רמים | נער כבן 15 נהרג ועוד כ-19 נפגעו (חרדים)חנני ברייטקופף
מעצר ראש עיריית כפר סבא ורעייתו הוארך ב-8 ימים
בית המשפט הורה על הארכת מעצרם של ראש עיריית כפר סבא רפי סער ורעייתו בשמונה ימים. לפי החשד, השניים קיבלו מאות אלפי שקלים, בין היתר במסעות קניות של ביגוד וחפצי ערך, בתמורה למכירת מכרזים.כיכר השבת
הבדידות הקטלנית: נמצאה גופת גבר בן 60 בדירתו בירושלים | הערכה: נפטר לפני שבוע
בעל דירה גילה את השוכר ללא רוח חיים במצב ריקבון • מתנדבי זק"א פעלו בזירה המורכבת לטיפול בכבוד המת | תופעה מדאיגה של בדידות (בארץ)קובי אטינגר
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 17:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 17:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
"ראיתי ילדים פזורים בכל מקום, עשיתי חוסם עורקים" | עדויות מהזירה
תחקיר ראשוני מעלה חשד כי אחד התלמידים הכניס את הנפל לתיקו • נער כבן 15 נהרג במקום ועוד כ-19 נפצעו בדרגות שונות | 'היה יכול להתפוצץ באוטובוס' (בארץ)חזקי שטרן
מפגן כוח: אלף ילדים מברסלב בעצרת מול כלא 10
כאלף תלמידים מכל רחבי הארץ הגיעו בעשרות אוטובוסים לעצרת תפילה ומחאה • האירוע התארגן בברכת הגאון רבי יעקב מאיר שכטר בעקבות מעצרי חסידים בדרכם לאומן | משרד החינוך הורה לפעול במלוא החומרה (חרדים)קובי ישראל
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