ב-27 באוקטובר ייצאו אזרחי ישראל לקלפיות במערכת בחירות היסטורית שמגיעה לאחר 38 שנים בהן אף כנסת לא השלימה את ימיה בשלמותה. הבחירות לכנסת ה-26 רושמות אבן דרך משמעותית: הכנסת ה-25 תמלא את ימיה לראשונה מאז הכנסת ה-11 שסיימה את כהונתה ב-1988.

בסך הכל נרשמו בפנקס הבוחרים 7,331,981 בעלי זכות בחירה, גידול של כ-8% לעומת הבחירות הקודמות - תוספת של 543,177 בוחרים. מתוכם, 618,839 הם בעלי זכות בחירה חדשים שמלאו להם 18 מאז הבחירות לכנסת ה-25, והם מהווים כ-8.4% מכלל הבוחרים.

ברחבי הארץ יוצבו 12,018 קלפיות רגילות. עבור אזרחים שהתפנו מביתם עקב המצב הביטחוני נערכה התאמה מיוחדת: הם יוכלו להצביע בכל קלפי ברחבי הארץ שנקבעה כקלפי נגישה לבוחרים המוגבלים בניידות.

הערים החרדיות מובילות בהצבעה

נתוני ההצבעה בבחירות לכנסת ה-25 ביישובים של מעל 50,000 תושבים מוכיחים את כוחו העצום של הציבור החרדי. העיר מודיעין עילית הובילה את הרשימה עם שיעור הצבעה מרשים של 82%, אחריה התייצבה ביתר עילית עם 81.3% אחוזי הצבעה, והעיר בני ברק רשמה נתון גבוה במיוחד של 76.5%.

מנגד, שיעורי ההצבעה הנמוכים ביותר באותם יישובים נרשמו באום אל-פחם (38.3%), באילת (43%) ובנצרת (48.3%).

אחוז החסימה בבחירות יעמוד על 3.25% מסך הקולות הכשרים. לקראת הבחירות לכנסת ה-26 הגישו את מועמדותן לא פחות מ-38 רשימות שונות.

מערכת הבחירות הקודמת רשמה שיא שלילי חסר תקדים עם 417,400 קולות "מבוזבזים" - קולות שהורכבו מפתקים פסולים ומקולות שניתנו לרשימות שלא הצליחו לעבור את אחוז החסימה. לשם השוואה, בבחירות לכנסת ה-24 היו רק כ-126 אלף קולות מבוזבזים.

האיום החדש: בינה מלאכותית מזויפת

מערכת הבחירות הנוכחית תיזכר כ"בחירות הראשונות בעידן ה-AI", דבר המציב סיכונים חמורים של הפצת דיסאינפורמציה וסרטוני "זיוף עמוק" (Deep Fake) שעלולים להטעות את הבוחרים באמצעות שיבוט קולי וויזואלי.

כדי להתמודד עם התופעה המסוכנת, התקבל ביולי 2026 חוק ייעודי הקובע כי כל אדם המפרסם תעמולת בחירות שהיא "זיוף עמוק", מחויב לצרף אליה גילוי נאות בולט וברור המציין שהתוכן "נוצר באמצעי דיגיטלי ולא תועד במקור".

הפרת החוק החדש מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר של שישה חודשים או קנס. אכיפת החוק מבוצעת באמצעות צווי מניעה והסרה מהירים המופקים על ידי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית.

ועדת הבחירות קוראת לציבור לקראת יום ההצבעה לגלות ביקורתיות מוגברת, לחפש תוויות שקיפות, ולאמת מידע רק מול מקורות רשמיים של משרדי הממשלה.

במקביל, רשות האוכלוסין וההגירה הודיעה על הסדר מיוחד לקראת הבחירות: החל מתחילת השבוע, כל מי שמבקש להנפיק תעודת זהות חדשה יוכל לעשות זאת בכל אחת מלשכות מינהל האוכלוסין ברחבי הארץ, ללא צורך בהזמנת תור מראש. ההחלטה נועדה לאפשר לכל בעל זכות בחירה שאין בידיו מסמך זיהוי תקף לממש את זכותו להצביע.

ועדת הבחירות המרכזית נמצאת בעיצומו של מבצע הדפסה חסר תקדים של כ-450 מיליון פתקי הצבעה עבור כ-7.3 מיליון בעלי זכות בחירה. לכל רשימה המתמודדת לכנסת ה-26 יודפסו כ-11.5 מיליון עותקים, שיעמדו לרשות המצביעים ב-12,018 קלפיות ברחבי הארץ.