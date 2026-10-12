שר הביטחון מזהיר: התערבות בג"ץ בשיקולים ביטחוניים תפגע בחיילים ואזרחים • כיבוש מחנות הפליטים הוריד את הטרור ב-80% | "לא אתפשר גם אם זה ידרש חקיקה" (צבא וביטחון)

ב. ניסני