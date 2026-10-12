שר הביטחון ישראל כ"ץ פרסם הערב (שני) הודעה חריפה נגד בית המשפט העליון, בה הוא קורא לבג"ץ למשוך את ידו מעיסוק בפעילות המבצעית של צה"ל ביהודה ושומרון. השר הבהיר כי התערבות שיפוטית בשיקולים ביטחוניים עלולה לסכן חיי חיילים ואזרחים, והזהיר כי הוא לא מתכוון להתפשר בעניין זה.

"בג"ץ חייב למשוך את ידו מעיסוק בפעילות מבצעית של צה"ל ביו"ש שבאה להגן על חיי חיילים ואזרחים", כתב כ"ץ בהודעתו. השר הדגיש כי מדובר בסוגיה ביטחונית מבצעית ולא משפטית, ולכן אין זה מתפקידו של בית המשפט להתערב בה.

ההודעה מגיעה על רקע שינוי תפיסת הביטחון ביהודה ושומרון שיזם כ"ץ יחד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו מיד עם מינויו לתפקיד. במסגרת התפיסה החדשה, הנחה שר הביטחון את צה"ל לשנות את שיטת הפעילות ולעבור מכניסות ויציאות חזרתיות למחנה הפליטים ג'נין, לכיבוש קבוע של מחנות הפליטים ג'נין, טולכרם ונור א-שמס.

כ"ץ הסביר כי מחנות הפליטים הללו הפכו לקיני טרור בהם פעלו גדודי טרור ג'יהאדיסטים נתמכי איראן, שייצאו פיגועי טרור לכל מרחב יהודה ושומרון ולשטח ישראל. במהלך המבצע, כל 40 אלף תושבי המחנות התפנו, צה"ל חיסל את המחבלים, הרס את תשתיות הטרור - כולל בתים רבים ורחובות צרים וממולכדים - ונשאר במחנות באופן קבוע.

התוצאות המבצעיות של השינוי בתפיסה היו משמעותיות: "כתוצאה מכך ירד היקף הטרור ביו"ש ב-80% לרמתו הנמוכה אי פעם, והיכולת לבצע פיגועים בתוך ישראל פחתה מאוד", מסר שר הביטחון. "הרבה חיים נחסכו והרבה פציעות נמנעו - והאתגרים עדיין רבים".

כ"ץ הדגיש כי הישארות צה"ל במחנות לטווח ארוך היא עניין מבצעי-ביטחוני הנדרש להצלת חיי חיילים ואזרחים ישראלים מול איומים חמורים ופעילות של גורמים ג'יהאדיסטים מבחוץ נתמכי איראן והאחים המוסלמים לקידום פעילות טרור בסגנון ה-7 באוקטובר גם ביהודה ושומרון.

"זה לא עניינו של בג"ץ להתערב בשיקולים ביטחוניים מהסוג הזה - כמו שלא עניינו להתערב בפעילות מבצעית בעזה, בסוריה, בלבנון או באיראן", הבהיר השר. הוא הוסיף כי עמדתו בעניין ברורה והוא מתכוון לוודא שתבוא לידי ביטוי בכל דיון שיתקיים בנושא בהמשך.

בסיום הודעתו, הזהיר כ"ץ: "בעניין הזה אני לא מתכוון להתפשר גם אם זה ידרוש הליכי חקיקה מיוחדים בכנסת - זאת חובתנו לחיילינו ואזרחינו ואנחנו נעמוד בה".