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דרמה בעיר המוכרת

ארבעה כלבים ושני תוכים חולצו משריפה בבית קרקע | נפתחה חקירה • תיעוד

שריפה פרצה בבית קרקע בשכונת בית אליעזר • האש התפשטה מהחצר לפרגולה ומשם למבנה • לוחמי האש חילצו 4 כלבים ושני כלובי תוכים בשלום | אין נפגעים (בארץ)

בס
בני סולומון
כיכר השבת |
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השריפה בחדרה היום
השריפה בחדרה היום (צילום: כבאות והצלה)

שריפה קשה פרצה היום (שני) בבית קרקע בשכונת בית אליעזר בחדרה, ברחוב הרימונים 21. צוותי כיבוי והצלה מתחנת חדרה הוזעקו למקום והצליחו לחלץ בשלום 4 כלבים ושני כלובים ובהם תוכים.

האירוע החל בעקבות דיווח שהתקבל במוקד 102 על אש שפרצה בחצר הבית. הלהבות התפשטו במהירות לפרגולה ומשם אחזו במבנה עצמו. במקום התפתחה בעירה חזקה ופנים הבית התמלא עשן שחור סמיך.

לוחמי האש הגיעו לזירה בתוך זמן קצר ופעלו בנחישות. הצוותים נכנסו אל תוך הבית האפוף בעשן כדי לבצע סריקות יסודיות לשלילת לכודים. במהלך פעולות הכיבוי, חילצו הלוחמים בשלום את ארבעת הכלבים ושני הכלובים ובהם תוכים.

לשמחתו של צוות ההצלה, בסיום הסריקות נקבע כי אין לכודים ואין נפגעים בגוף. הצוותים השיגו שליטה על האש, הכילו את האירוע ופעלו לכיבוי סופי של מוקדי הבעירה ולזיכוי הזירה.

רשף עידן חליבה, סגן מפקד משמרת מתחנת חדרה שפיקד על האירוע, סיכם: "מדובר בשריפת בית קרקע בשכונת בית אליעזר בחדרה. במקום בערה תכולה רבה שכללה זוג אופניים חשמליים וסוללות ליתיום. האש התפשטה במהירות ואחזה במבנים סמוכים".

החילוץ
החילוץ (צילום: כבאות והצלה)

"במהלך האירוע הצלחנו לחלץ 4 כלבים ו-2 כלובים גדולים עם תוכים", הוסיף חליבה. "אין נפגעים בגוף באירוע, נזק כבד הוסב למבנים ולחצרות הסמוכות".

חוקר דליקות מטעם תחנת חדרה הגיע למקום והחל בחקירת נסיבות פרוץ השריפה. האירוע מצטרף לשורה של שריפות שפרצו בשבועות האחרונים ברחבי הארץ, חלקן בעקבות תקלות בסוללות ליתיום ובציוד חשמלי.

השריפה בחדרה היום (צילום: כבאות והצלה)
השריפה בחדרה היום (צילום: כבאות והצלה)
השריפה בחדרה היום (צילום: כבאות והצלה)
השריפה בחדרה היום (צילום: כבאות והצלה)
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