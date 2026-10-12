שריפה קשה פרצה היום (שני) בבית קרקע בשכונת בית אליעזר בחדרה, ברחוב הרימונים 21. צוותי כיבוי והצלה מתחנת חדרה הוזעקו למקום והצליחו לחלץ בשלום 4 כלבים ושני כלובים ובהם תוכים.

האירוע החל בעקבות דיווח שהתקבל במוקד 102 על אש שפרצה בחצר הבית. הלהבות התפשטו במהירות לפרגולה ומשם אחזו במבנה עצמו. במקום התפתחה בעירה חזקה ופנים הבית התמלא עשן שחור סמיך.

לוחמי האש הגיעו לזירה בתוך זמן קצר ופעלו בנחישות. הצוותים נכנסו אל תוך הבית האפוף בעשן כדי לבצע סריקות יסודיות לשלילת לכודים. במהלך פעולות הכיבוי, חילצו הלוחמים בשלום את ארבעת הכלבים ושני הכלובים ובהם תוכים.

לשמחתו של צוות ההצלה, בסיום הסריקות נקבע כי אין לכודים ואין נפגעים בגוף. הצוותים השיגו שליטה על האש, הכילו את האירוע ופעלו לכיבוי סופי של מוקדי הבעירה ולזיכוי הזירה.

רשף עידן חליבה, סגן מפקד משמרת מתחנת חדרה שפיקד על האירוע, סיכם: "מדובר בשריפת בית קרקע בשכונת בית אליעזר בחדרה. במקום בערה תכולה רבה שכללה זוג אופניים חשמליים וסוללות ליתיום. האש התפשטה במהירות ואחזה במבנים סמוכים".