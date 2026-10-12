מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00

מפכ"ל המשטרה קיים הערכת מצב בזירת האסון בצפון שם נהרג תלמיד ויש עוד פצועים רבים יחד עם מפקד מחוז צפון • המפכ"ל שיבח את עבודת השוטרים והחבלנים | על פי ההערכות נכון לשעה זו, הטיולים למקום יופסקו באופן זמני, עד שתתבהר התמונה המלאה של האסון ולמטיילים במקום יהיה ביטחון מלא (בארץ)

כיכר השבת