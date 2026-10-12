האם ביהדות התורה בפאניקה ממפלגת החרדים החדשה? ישי כהן בראיון בועט | מלכודת העוסק הפטור: הונאת המיליונים שמסבכת את הציבור החרדי | "לא חייבים 18 ילדים" סיפורו של איש ההצלה שעשה החייאה מוצלחת בתינוק אך שואל בכאב על המציאות העגומה | וגם, מה תמצאו בתוך הפלאפון הפרוץ של שוקי סלומון? (דבר ראשון)

משה מנס ושוקי סלומון