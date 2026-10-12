מבזקים נוספים
מה תמצאו בנייד הפרוץ של שוקי סולמון וממה כל כך מודאגים ביהדות התורה? | צפו
האם ביהדות התורה בפאניקה ממפלגת החרדים החדשה? ישי כהן בראיון בועט | מלכודת העוסק הפטור: הונאת המיליונים שמסבכת את הציבור החרדי | "לא חייבים 18 ילדים" סיפורו של איש ההצלה שעשה החייאה מוצלחת בתינוק אך שואל בכאב על המציאות העגומה | וגם, מה תמצאו בתוך הפלאפון הפרוץ של שוקי סלומון? (דבר ראשון)משה מנס ושוקי סלומון
ארבעה כלבים ושני תוכים חולצו משריפה בבית קרקע | נפתחה חקירה • תיעוד
שריפה פרצה בבית קרקע בשכונת בית אליעזר • האש התפשטה מהחצר לפרגולה ומשם למבנה • לוחמי האש חילצו 4 כלבים ושני כלובי תוכים בשלום | אין נפגעים (בארץ)בני סולומון
שר הביטחון כ"ץ נגד בג"ץ: "תמשכו את ידכם מהפעילות המבצעית ביו"ש"
שר הביטחון מזהיר: התערבות בג"ץ בשיקולים ביטחוניים תפגע בחיילים ואזרחים • כיבוש מחנות הפליטים הוריד את הטרור ב-80% | "לא אתפשר גם אם זה ידרש חקיקה" (צבא וביטחון)ב. ניסני
פועל בן 30 נפגע בינוני בנפילה מגובה במגדל העמק
פועל כבן 30 נפגע הערב (17:40) במצב בינוני לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה במגדל העמק. צוותי מד"א במרחב גלבוע העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים העמק עם חבלת גב.קובי רוזן
סמוטריץ' פתח מבערים כנגד הציבור החרדי ופער את פיו על המנהיג הגר"ד לנדו
שר האוצר שיגר חצים מורעלים כלפי הציבור החרדי והגר"ד לנדו • "אני לא מבין איך אפשר להיות חרדי היום" | ההתבטאויות המסעירות (פוליטי מדיני)חנני ברייטקופף
תחקיר צה"ל: הפיצוץ בצפון נגרם מפצצת מצרר של חיזבאללה
מתחקיר ראשוני של כוחות צה"ל בנקודת הפיצוץ בצפון הארץ עולה כי ככל הנראה מדובר בפצצת מצרר של חיזבאללה שנותרה בשטח והתפוצצה. האירוע עדיין מתוחקר וכוחות צה"ל ממשיכים לסרוק ולפעול במרחב.ב. ניסני
נער בן 15 נהרג ו-20 נפצעו מפיצוץ פצצת מצרר בצפון
נער בן 15 נהרג וכ-20 תלמידים נפצעו, מהם ארבעה באורח בינוני עד קשה, כתוצאה מפיצוץ פצצת מצרר של חיזבאללה שנותרה בשטח. האירוע התרחש במהלך טיול של הישיבה התיכונית "אורט מעלות" ממעלות תרשיחא. דובר צה"ל מסר כי מתחקיר ראשוני עולה שמדובר בפצצת מצרר של ארגון הטרור חיזבאללה שהתפוצצה. כוחות צה"ל ממשיכים לסרוק ולפעול במרחב והאירוע עודנו מתוחקר.קובי אטינגר
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 18:00 (כיכר FM)אריאל שרפר