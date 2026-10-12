אירוע ביטחוני חריג התרחש לפנות בוקר בין יום שני לשלישי, כאשר מטוס מטען של חברת התעופה "אתיופיאן איירליינס" עשה את דרכו לנמל התעופה בן גוריון, אך נאלץ להסתובב ולשוב על עקבותיו לאדיס אבבה.

על פי הדיווח בחדשות 13, הסיבה לסירוב הכניסה הדרמטי היא הימצאותו של איש צוות אזרח אינדונזיה על סיפון המטוס. אינדונזיה אינה מקיימת יחסים דיפלומטיים עם ישראל, וכניסת אזרחיה דורשת אישורים מיוחדים שאינם ניתנים כדבר שבשגרה.

מפרטי התקרית עולה כי רשימת שמות אנשי הצוות הועברה למערכת הישראלית באיחור – רק לאחר שהמטוס כבר המריא מאפריקה. עם זאת, בניגוד לאירועי עבר, המערכת הישראלית זיהתה מיד את הנוכחות החריגה והתריעה עליה, מה שהוביל להחלטה המיידית למנוע את כניסת המטוס למרחב האווירי של ישראל ולחייבו לחזור לאחור.

הזיהוי המוצלח של המערכת הפעם מגיע על רקע מתיחות ביטחונית ודיפלומטית סביב מחדל קודם. גורמים מציינים כי הפעם המערכת פעלה כנדרש, בניגוד מוחלט לשרשרת הכשלים שאפשרה את ניסיון הפיגוע בטיסת "פליי דובאי" לאחרונה.

כזכור, בטיסת "פליי דובאי" שהייתה בדרכה לישראל, טייס משנה עומאני ניסה להשתלט על המטוס ולרסק אותו בטרמינל הנוסעים בנתב"ג. הפיגוע המחריד סוכל בחסדי שמיים לאחר שצוות המטוס והנוסעים נאבקו במחבל ששלף גרזן חירום. על פי חקירת התובע הכללי של איחוד האמירויות, המחבל תכנן את המעשה בהשראת מתקפת הטרור של ה-11 בספטמבר.