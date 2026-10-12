בריאיון ראשון באולפן 'כיכר השבת' מאז נבחר לתפקידו, יו"ר 'יהדות התורה' ויו"ר 'דגל התורה', ח"כ יעקב אשר, מעביר מסר תקיף למערכת הפוליטית: "לא ניכנס לשום ממשלה שלא תעביר דה-פקטו את חוק הגיוס תחילה" | אשר חושף את ההנחיה החד-משמעית מראש הישיבה הגר"ד לנדו, מודה בטעויות הקדנציה החולפת ותוקף בחריפות את בנט ו'הציבור החרדי' • צפו (חרדים)

כיכר השבת