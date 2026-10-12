היסטוריה מדממת: כשטיולי בית הספר הסתיימו באסון כבד | סקירה

מבזקים נוספים
רוכב קורקינט חשמלי נפצע בינוני בתאונה בירושלים
רוכב קורקינט חשמלי כבן 30 נפצע באורח בינוני בתאונה עם רכב בכביש בגין סמוך למחלף קריית משה בירושלים. הרוכב נחבל בראשו וצוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה. הוא פונה לבית החולים להמשך טיפול.קובי רוזן
ראש הממשלה ביקר ילד שנפצע באסון היום; "ניסיתי לעזור לחבר שגם נפצע" | צפו
נער בן 15 נהרג ועוד כ-19 נפצעו בפיצוץ נפל במהלך טיול שנתי בגליל העליון • נתניהו הגיע לרמב"ם לבקר פצועים והנחה לחדד הנחיות | "הבנתי שנפצעתי, ראיתי שחבר פצוע" (בארץ)דוד הכהן
גם בסקר של חדשות 14 נתניהו מאבד כוח, איזנקוט מאבד מנדטים ווינטר לא עובר
גוש הימין יורד ל-61 מנדטים לעומת 63 בסקר הקודם • איזנקוט מאבד שלושה מנדטים ויורד ל-20, הליכוד יורד ל-29 | המילואימניקים עוברים לראשונה את אחוז החסימה (פוליטי מדיני)יוני גבאי
בהשתתפות דרעי; ראש הישיבה הגר"ר אלבז פתח את הזמן ב'אור החיים'
המוני תלמידים התכנסו היום (שני) למעמד פתיחת זמן חורף בישיבת 'אור החיים' בראשות הגאון רבי ראובן אלבז | במעמד השתתף יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי אשר אף נשא דברים | ראש הישיבה עורר על עמל התורה והחשיבות בחיזוק תנועת ש"ס | תיעוד וסיקור (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
"שוק" מסוג אחר באמריקה; כך פתחו את זמן החורף בישיבה הגדולה בליקווד
אחרי ימי החגים, עולם התורה באמריקה פותח את זמן חורף, וחצר הישיבה הגדולה בליקווד הפכה למרקחה • אלפי הבחורים השתתפו ב"שוק החברותות" וב"חבורה טומל" כדי לפלס את הדרך לשטייגען • צפו בתיעוד מיוחד של הצלם אלי קובין (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
אסון בטיול הישיבה התיכונית - וכך עולם התורה פתח את זמן חורף | צפו
אסון בטיול: הרוג וכעשרים פצועים מפיצוץ נפל ברכס רמים | בצל הגזירות: עולם התורה פתח זמן חורף של שישה חודשים | מאות מצלמות בישראל נפרצו בידי איראן | פשיטה בכפר סבא: ראש העיר נעצר עם מזומנים ושעוני יוקרה | היועמ"שית החליטה: ח"כ קרויזר ייחקר באזהרה על תקיפת שוטר | מהומות בכותל בראש חודש | אלף ילדי ברסלב הפגינו מול כלא עשר | והתיעוד הקיצוני: כשהראש לא עובד – כל הגוף סובל | (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
זעזוע בצרפת: בן 14 פתח באש עם רובה ציד לעבר מורה ומנהל - כך זה הסתיים
נער הגיע לבית הספר באובאן עם רובה מוסתר בנרתיק גיטרה | התלמיד ירה במסדרונות ובתוך כיתה מאוכלסת לעבר מורה ומנהל| איש צוות עצר אותו לפני אסון כבד יותר (בעולם)ישראל גראדווהל
יו"ר 'יהדות התורה' ח"כ יעקב אשר בריאיון ראשון: "אנחו לא חלק מאף גוש, נהיה אגואיסטים לציבור שלנו"
בריאיון ראשון באולפן 'כיכר השבת' מאז נבחר לתפקידו, יו"ר 'יהדות התורה' ויו"ר 'דגל התורה', ח"כ יעקב אשר, מעביר מסר תקיף למערכת הפוליטית: "לא ניכנס לשום ממשלה שלא תעביר דה-פקטו את חוק הגיוס תחילה" | אשר חושף את ההנחיה החד-משמעית מראש הישיבה הגר"ד לנדו, מודה בטעויות הקדנציה החולפת ותוקף בחריפות את בנט ו'הציבור החרדי' • צפו (חרדים)כיכר השבת