מבזקים נוספים
צה"ל חיסל 5 מחבלים מחמאס וג'יהאד אסלאמי בדרום עזה
צה"ל חיסל בימים האחרונים חמישה מחבלים מארגוני חמאס והג'יהאד האסלאמי בדרום רצועת עזה, בעת שקידמו מתווי טרור. בתקיפה בח'אן יונס חוסלו שלושה פעילי ג'יהאד אסלאמי: מחמד אבו חג'אג (פעיל הנדסה), יוסף אבו רזק (סגן ראש חוליה) ועבדאלחמיד ג'אדאללה (פעיל רקטות). בתקיפה נוספת חוסלו שני מחבלי נוח'בה מחטיבת רפיח: צאלח אלדין איאד עבד אלחמיד ועז אלדין איאד דיאב ברהום. לפי צה"ל, המחבלים פעלו לשיקום היכולות הצבאיות של הארגונים תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.ב. ניסני
צניחה אל המוות: גבר נפל במהלך נסיעה ברכבת הרים
בגובה של 61 מטרים, מהירות של 113 קמ"ש: כך הפכה הנסיעה ברכבת ההרים לסיוט מתמשך (חדשות בעולם)דני שפיץ
חשד לאיסוף מודיעין לטרור בלב בני ברק: מחבל התחזה וצילם בתחנה תת קרקעית
מאבטחים ושוטרים עצרו תושב שטחים בן 32, שב"ח בעל עבר ביטחוני, לאחר שנצפה מסריט את התחנה התת-קרקעית 'אהרונוביץ' בבני ברק | החשוד ניסה להתחזות לתושב טייבה - ונעצר (בארץ)קובי רוזן
טרגדיה נוראית: בחור הישיבה מנחם מענדל נפטר לאחר מחלה - בגיל 17
בחור הישיבה מנחם מענדל (מענדי) וילנקין ז"ל, בנם של שלוחי חב"ד בטורונטו, הלך לעולמו והוא בן 17 בלבד לאחר מאבק במחלה קשה. מסע הלוויה יעבור היום בחזית מרכז חב"ד העולמי 770 בניו יורק, בדרכו לקבורה בבית החיים (חרדים, בעולם)נחמן שטרנהרץ
המתקפה הליטאית על בצלאל סמוטריץ': "גסות רוח, ילד חיידר יודע יותר ממנו"
מאמר מערכת חריף ב'יתד נאמן' תוקף את שר האוצר סמוטריץ' בעקבות דבריו נגד הגר"ד לנדו: "מלך כפויי הטובה, פער את פיו נגד עיני העדה שליט"א" | "מבקש לקושש קולות באמצעות השתלחות במנהיגי הציבור החרדי" | "לא יגיע לקצה קצהו של מה שילד חיידר יודע" (חרדים)דוד הכהן
"ישי, אתה לקחת משהו?!" | כשיו"ר 'יהדות התורה' יעקב אשר התפוצץ באולפן | צפו
בראיון סוער באולפן 'כיכר השבת', דחה יו"ר 'יהדות התורה' ח"כ יעקב אשר בנחרצות את הטענות כביכול המפלגה נזכרת בציבור החרדים העובדים רק בערב בחירות | צפו בקטע (חרדים)ישי כהן
תכינו את המטריות: המהפך במזג האוויר בדרך – והוא יגיע עם סופות רעמים
התקררות הדרגתית וסוף שבוע חורפי: הגשם יחזור כבר ביום חמישי, וביום שישי יגיע לשיאו עם ממטרים מקומיים וסופות רעמים | התחזית המלאה (בארץ)כיכר השבת
איראן מאיימת בעימות צבאי מלא • טראמפ: "זה יסתיים בקרוב מאוד"
סגן שר החוץ האיראני מצהיר: ערוכים להגן על עצמנו ולהיכנס לעימות צבאי • טראמפ מבטיח: המלחמה תסתיים בקרוב ומחירי הנפט יצנחו | העדכונים האחרונים (פוליטי מדיני)יוסי נכטיגל