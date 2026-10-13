מבזקים נוספים
נס ועוד נס: הזמר יונתן רזאל חיתן את בתו - שנפלה מגובה בילדותה | צפו בשמחה
הזמר והיוצר יונתן רזאל, שעבר לפני מספר חודשים אירוע מוחי קשה ובחסדי שמים החלים, חיתן אמש את בתו רבקי עם החתן אברהם ישעיהו בן דוד, בשמחה גדולה ומלאת הודיה | בילדותה, נפלה הכלה מגובה ונפצע קשה ובחסדי שמים החלימה | צפו בשמחה (ברנז'ה)איציק אוחנה
ההימור הגדול בהיסטוריה? מאסק שופך סכום דמיוני על בחירות האמצע
אחרי שהצהיר כי מיצה את מעורבותו בפוליטיקה, האיש העשיר בעולם חוזר עם השקעה חסרת תקדים | הפעם, גורל השליטה בקונגרס עומד על הפרק (חדשות בעולם)דני שפיץ
הנר הושאר דולק בלילה - אושיית הרשת וילדיה ניצלו בנס | צפו
בביתה של אושיית הרשת חנה מלול, פרצה שריפה בעקבות נר שהושאר דולק בלילה, בזמן שבני המשפחה ישנו | "בנס התעוררתי ואמרתי שאני מריחה ריח של עשן", היא סיפרה | צפו (ברנז'ה)איציק אוחנה
משרד החינוך: הטיול אושר, תכנון המסלול לא היה בשטח האסור
משרד החינוך מבהיר כי הטיול בו נהרג הנער אלעזר יאיר וילנסקי ז"ל ונפצעו תלמידים נוספים - אושר מראש והמסלול המתוכנן לא עבר בשטח האסור על פי הנחיות קק"ל | צה"ל והמשטרה חוקרים את נסיבות האירוע (בארץ)קובי אטינגר
הקלטת פרידה מצמררת: צעיר איראני בן 21 מרגיע את אביו לפני התלייה
עלירזא ראיסי הוצא להורג בתלייה בגיל 21 בעוון השתתפות במחאות • בשיחה אחרונה עם אביו הבטיח לפגוש את בן דודו שנהרג במחאות | הדיכוי האכזרי של המשטר באיראן (בעולם)דניאל הרץ
סוכל פיגוע בצפון השומרון: ארבעה מחבלים מהג׳יהאד האסלאמי נעצרו | צפו
ארבעה מחבלים מארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי שתכננו לבצע פיגוע במרחב צפון השומרון נעצרו בידי כוחות צה"ל | צפו ברגעי המעצר (צבא)ב. ניסני
תאונה בכביש 4: רוכב אופנוע נפגע מרכב ליד רעננה
בכביש 4 סמוך למחלף רעננה נפגע רוכב אופנוע מרכב. צוותי מד"א פינו לבילינסון גבר כבן 30 במצב בינוני עם חבלת ראש. התאונה אירעה בשעה 09:39.קובי רוזן
שניות מהאסון: צעירה תיעדה את עצמה והטיל התפוצץ מעליה
תיעוד שהופץ ברשתות מציג רגעים מבהילים בפאתי חרקיב שבאוקראינה: צעירה מצלמת את עצמה, קול חד נשמע לפתע באוויר - ותוך שניות מתרחש פיצוץ עז |המתקפה הקטלנית הותירה הרוגים ופצועים באזור אזרחי (חדשות בעולם)דני שפיץ