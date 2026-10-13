מבזקים נוספים
סערה במוסד היוקרתי: עובד יהודי פוטר בגלל שלקח חופש בראש השנה
עובד יהודי שמונה לתפקיד ניהולי בכיר באוניברסיטת הרווארד, הגיש תביעת פיצויים לבית המשפט בניו יורק בטענה לאפליה על רקע דתי. ליליינטל טוען כי פוטר בבושת פנים תשעה ימים בלבד לאחר שנעדר מעבודתו בראש השנה – היעדרות שאושרה לו מראש על ידי הממונה עליו (בעולם)יוסי נכטיגל
גנץ חושף את התכנית של ליברמן: רוצה להקים ממשלה עם בל"ד
העימות הפוליטי מחריף: גנץ טוען כי ליברמן רוצה להקים ממשלה עם המפלגות הערביות גם אחרי הבחירות • נתניהו הצטרף למתקפה, ואילו ליברמן מאשים: "גנץ פועל להציל את ביבי" (פוליטי)קובי ישראל
"נביא שישה מנדטים; אנחנו רוצים לתת זכות בחירה למגזר החרדי" • אשר פרדי פותח הכל בריאיון מיוחד
איך הפך איש הצללים שהקים את המסלולים החרדיים בצה"ל לסיוט של העסקונה המקומית? למה באמת התפוצץ חוק הגיוס, מה קרה בחדרים הסגורים עם גורמים שניסו לשחד אותו, ואיך מפלגת 'הציבור החרדי' כאן כדי להישאר גם לא בבחירות הארציות? • בריאיון מיוחד בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, חושף מספר 2 במפלגה אשר פרדי את כל האמת מאחורי הקלעים | צפו בריאיון (כיכר FM)אלי גוטהלף
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 12:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 12:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
תעשו פרצוף מופתע: למה פרי פלסטין וג'נוסייד נעלמו מהרשת?
תופעה חריגה ברשת מעוררת סקרנות: שניים מהביטויים המזוהים ביותר עם המחאה נגד ישראל צנחו בבת אחת, בעוד אזכוריו של מנהיג עולמי זינקו לשיא. מה עומד מאחורי השינוי המפתיע? (חדשות בארץ)דני שפיץ
פעוטות פיתחו תגובה אלרגית במעון בביתר עילית; חמישה פונו לבית החולים
כוחות ההצלה הוזעקו הבוקר למעון בביתר עילית בעקבות דיווח על מספר פעוטות שפיתחו תגובה אלרגית | חובשים ופרמדיקים מעניקים סיוע רפואי לכ-10 פעוטות כבני שנה, בהכרה מלאה, עם תסמיני אלרגיה קלים, 5 פעוטות פונו לבית החולים במצב קל | צוות המעון סיפר כי הפעוטות אכלו דג טונה מקופסת שימורים (חרדים)קובי רוזן
עשרה פעוטות פיתחו תגובה אלרגית במעון בביתר עילית; מצבם קל
כוחות ההצלה הוזעקו הבוקר למעון בביתר עילית בעקבות דיווח על מספר פעוטות שפיתחו תגובה אלרגית | חובשים ופרמדיקים מעניקים סיוע רפואי לכ-10 פעוטות כבני שנה, בהכרה מלאה, עם תסמיני אלרגיה קלים | צוות המעון סיפר כי הפעוטות אכלו דג טונה מקופסת שימורים (חרדים)קובי רוזן
9 תינוקות ופעוטות פיתחו תגובה אלרגית במעון בביתר עילית
צוותי איחוד הצלה מעניקים סיוע רפואי ראשוני לתשעה תינוקות ופעוטות שפיתחו תגובה אלרגית במהלך שהותם במעון בביתר עילית. הארגון מסר כי הטיפול ניתן בשעה זו במקום.קובי רוזן