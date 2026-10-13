מבזקים נוספים
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 17:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 17:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
ילד בן 10 מצא טיל חי בטבריה – כוחות הביטחון הוזעקו בדחיפות
ילד בן עשר יצא לטיול שגרתי ברחובות העיר • נתקל בנפל טיל חי וקטלני שנותר זרוק באזור מיושב | חבלנים הטילו סגר מלא ונערכים לפיצוץ מבוקר (חדשות)קובי ישראל
אימה במסלול הריצה: אותר ללא רוח חיים בשטח הפארק
טרגדיה בשכונת פסגת זאב בירושלים: רץ בוקר שהתאמן בשטח נחל זמרי הבחין בגבר כבן 40 כשהוא מוטל ללא תנועה והזעיק את כוחות ההצלה • צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותו במקום • בזכות פעילות נחושה של מתנדבי זק"א מחוז ירושלים – הגופה שוחררה לקבורה ישירות מהזירה • כל הפרטיםכיכר השבת
הסודות מאחורי הפרגוד: האותיות והפתקים, וכל מה שלא ידעתם על הקלפי
בעוד שבועיים מהיום יצעדו מיליוני אזרחים בישראל לבחור את המפלגה המועדפת עליהם, שתייצג אותם נאמנה בכנסת | מה משמעות האותיות בפתק הקלפי וכיצד הן נבחרות? מדוע לא נכתב בפתק שם המפלגה? האות שנבחרה בתחרות ריצה והאות שמעולם לא הייתה בקלפי | סקירה מרתקת (בחירות)כיכר השבת
כמו ברווזים במטווח: תיעוד דרמטי של הפצצת שיירה סעודית - מעין החות'ים
החות'ים פרסמו תיעוד דרמטי מחילופי אש בינם לבין כוחות סעודים | בתיעוד נראית שיירה, ככל הנראה של צבא סעודיה, עושה את דרכה במדבר כאשר לפתע מתחילה אש תופת מצד החות'ים המתעדים את הסצנה (חדשות)כיכר השבת
פעוט בן 9 חודשים במצב אנוש לאחר נפילה מגובה באשקלון
פעוט כבן 9 חודשים נפל היום (16:04) מגובה ברחוב הנשיא באשקלון. צוותי מד"א מפנים אותו לבית החולים ברזילי במצב אנוש, תוך כדי ביצוע פעולות החייאה.קובי רוזן
תינוק בן 9 חודשים נפל מגובה באשקלון - מצבו אנוש
תינוק בן 9 חודשים נפל מגובה במשחק ג'ימבורי ברחוב הנשיא באשקלון. צוותי איחוד הצלה ביצעו בו פעולות החייאה והוא פונה לבית חולים במצב אנוש תוך כדי המשך פעולות החייאה.קובי רוזן
נפילה מגובה בג'ימבורי: פעוט בן 9 חודשים במצב אנוש
טרגדיה מצמררת באשקלון: תינוק כבן תשעה חודשים נפצע באורח אנוש לאחר שנפל מגובה במהלך משחק במתחם ג'ימבורי בעיר • צוותי הרפואה שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה מתקדמות ונמרצות, ופינו אותו תוך כדי החייאה לבית החולים ברזילי • כל הפרטים (בארץ)קובי ישראל