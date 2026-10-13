האסטרונאוטית הצרפתייה סופי אדנו חזרה לכדור הארץ לאחר שהות של 235 ימים בתחנת החלל הבינלאומית, ובכך שברה את השיא האירופי לשהייה רצופה בחלל. אדנו, שהמריאה ב-13 בפברואר 2026 במסגרת משימה בינלאומית, ביצעה במהלך שהותה שלוש הליכות חלל ושוהה כעת במרכז אימונים בקלן שבגרמניה לצורך תהליך שיקום פיזיולוגי מורכב.

במסיבת עיתונאים שקיימה מגרמניה תיארה אדנו את רגעי החזרה הדרמטיים דרך האטמוספירה בתוך קפסולת קרו דראגון של SpaceX.

במהלך הירידה ספג כלי הטיס טמפרטורות של כ-1,600 מעלות צלזיוס והאט ממהירות של 27,000 קמ"ש ל-800 קמ"ש. "הכניסה החוזרת לאטמוספירה, זה משהו!" אמרה אדנו. "אנחנו בקפסולה, חגורים היטב למכונות שלנו ומרגישים את המנועים של הדראגון מורידים את אפוגי המסלול ומתחילים את הירידה האטמוספירית. הקפסולה מסתובבת, ושם מתחילים לראות ויזואלית הבזקי אור כתום דרך החלון".

האסטרונאוטית הוסיפה לתאר את התחושות הפיזיולוגיות הקשות במהלך השלב הקריטי של הנחיתה. "זה מאוד מרשים. יש הרגשה כאילו פיל יושב על חלק גופנו העליון. הייתה לי הרגשה שכאשר אשאף אוויר במלואו, אשבור את הצלעות", שיתפה. "פשוט התרכזתי בנשימה שלי. זו הייתה המשימה העיקרית: פשוט לנשום!".

לאחר ניתוק התקשורת שנמשך שבע דקות, נפתחו המצנחים והקפסולה נחתה במימי האוקיינוס השקט מול חופי קליפורניה. הצוות חולץ מלב ים באמצעות ספינה ומסוק. "ברמה התחושתית, זה היה די אינטנסיבי. כשהמסוק נכנס לריחוף, אמרתי לעצמי: 'סוף סוף! נגמרו הגלים'", אמרה בחיוך והוסיפה: "אני יותר טייסת מאשר אשת ים".

כעת עוברת אדנו סדרת אימונים ובדיקות רפואיות שמטרתן להתגבר על אובדן צפיפות עצם ומסת שריר שנגרמו מהשהייה הממושכת בתנאי חוסר כבידה. בשבוע הבא היא צפויה לעבור מבחני שיווי משקל ויכולות מוטוריות. "לפי שעה, ההתאוששות מתקדמת טוב מאוד", סיכמה אדנו, "הלוואי שזה יימשך!".