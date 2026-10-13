מעצר בזק: החשוד בפריצה לרכב ראש עיריית בני ברק נלכד

מבזקים נוספים
במעמד האדיר; חסידי סאטמר החלו בלימוד הלכות שבת
בחצה"ק סאטמר נחגגה במעמד הוד מעמד 'מקדש השבת' ע״י חבורת 'זכרו הלכה', במהלכה סיימו הלומדים את חלק א׳ של שו"ע בשילוב מעמד התחלת הלכות שבת | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה, האדמו"ר מסאטמר שאף נשא את המשא המרכזי (חסידים)חיים רוזנבוים
באר שבע: הולך רגל בן 52 נפצע מאופנוע במצב בינוני
הולך רגל בן 52 נפצע מאופנוע ברחוב שאול המלך בבאר שבע. חובשי איחוד הצלה ליאור חיים רבי ואליהו רבי העניקו לו טיפול רפואי שכלל חבישות וקיבועים לאחר שנחבל בראשו. הפצוע פונה לבית החולים במצב בינוני.קובי רוזן
הבחירות הראשונות: פקידים עברו דלת אחר דלת ו-87% הצביעו
פקידי משרד הפנים עברו משפחה אחר משפחה כדי לבנות את ספר הבוחרים הראשון • חצי מיליון אזרחים נרשמו והלכו לקלפיות | שיא הצבעה שלא נשבר עד היום (בארץ)קובי ישראל
איזנקוט מגיב לנתניהו: ממליץ לציבור שלא לצפות בסרטוני האימה
גדי איזנקוט הגיב לראש הממשלה בנימין נתניהו וממליץ לציבור הישראלי שלא לצפות בסרטוני האימה שפרסם.כיכר השבת
הולך רגל בן 70 נפגע מאופנוע בבאר שבע - מצבו בינוני
הולך רגל בן 70 נפגע הערב (19:22) מאופנוע ברחוב שאול המלך בבאר שבע. צוותי מד"א מפנים אותו לבית החולים סורוקה במצב בינוני, עם חבלת ראש.קובי רוזן
סקר i24: גוש נתניהו עם 57 מנדטים
סקר חדש של ערוץ i24 מעניק לגוש נתניהו 57 מנדטים. הליכוד וישראל ביתנו עולות כל אחת במנדט, ביחד הגוש עולה ב-2 מנדטים. מפלגת וינטר קרובה לאחוז החסימה אך לא עוברת אותו, ואילו יועז-ליכה רחוקות יותר מאחוז החסימה.כיכר השבת
צעיר נפצע בינוני בתאונת קורקינט בתל אביב
צעיר כבן 15 נפצע באורח בינוני בתאונה עצמית בעת רכיבה על קורקינט חשמלי ברחוב מחל בתל אביב. לפי הדיווח, הוא החליק במהלך הנסיעה. צוותי איחוד הצלה טיפלו בו בזירה ופינו אותו לבית החולים תל השומר עם חבלת ראש וגפיים.קובי רוזן
וינטר מגנה קמפיין נגד בן ציון ומכריז: "נלך עד הסוף"
אליעזר וינטר התייחס בכנס בוחרים באילת לפרישת דוידי בן ציון והגדיר את הקמפיין נגדו כ"בזוי ונמוך". "הקמפיין שירד לפסים אישיים - מי שעשה את זה שיתבייש", אמר. וינטר הצהיר: "אנחנו נלך עכשיו עד הסוף, אנחנו לא נכנעים בקרב".כיכר השבת