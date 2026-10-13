אלפים נוהרים לציון מרן זצ"ל: "כמו הילולת הבבא סאלי"

ארבעה גברים נפצעו הערב (20:56) בביענה ופונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. בין הפצועים: גבר בן 56 במצב קשה, ושלושה כבני 30 במצב בינוני - כולם עם פציעות חודרות. צוותי מד"א העניקו להם טיפול רפואי במקום.

קובי רוזן