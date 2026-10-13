נתניהו מאשר: שר המודיעין המצרי ביקר בישראל לפני 7.10

רגע של אימה נקלט בעדשת המצלמה באוקראינה, כאשר אזרח רגוע החליט לצלם סרטון מחדר השינה שלו בזמן שהאזעקות מפלחות את אוויר העיר חרקוב | מה שקרה אחר כך ממחיש את הסכנה של המתקפות הרוסיות | צפו (בעולם)

כיכר השבת