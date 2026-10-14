נהג בן 30 במצב אנוש לאחר תאונה עצמית בתל אביב

מבזקים נוספים
ברקע הכוננות בישראל | טראמפ באיום חריף על איראן: "חכו ותראו מה נעשה לאיראן, נכה בה קשות"
במהלך עצרת בחירות באלסקה, שיגר נשיא ארה"ב איום תקיף לעבר המשטר בטהרן • "פחות או יותר נמאס לנו, נכה בהם קשות", הצהיר טראמפ והתייחס גם לפרויקט הגרעין והודיע: "הוא קבור מתחת לאלפי טונות של סלעים,לא יהיה להם נשק גרעיני" (עולם)יוסי נכטיגל
גבר בן 30 במצב אנוש לאחר שהתנגש בצד הדרך בתל אביב
גבר כבן 30 פונה לבית החולים וולפסון במצב אנוש עם חבלה רב מערכתית, לאחר שרכבו התנגש בצד הדרך בדרך בן צבי בתל אביב-יפו. צוותי מד"א קיבלו את הדיווח בשעה 01:57 ומבצעים פעולות החייאה תוך כדי הפינוי.קובי רוזן
תיעוד דרמטי מצנעא: כדור אש אדיר בשמי הבירה; סעודיה תקפה את הדלק של החות'ים
פיצוץ עז ולהבות ענק תועדו בבירת תימן, כשעמוד עשן שחור וסמיך היתמר מעל העיר במשך דקות ארוכות | התקיפות הסעודיות התרחבו גם למתקני דלק ואנרגיה באזורים נוספים, והחות'ים מאיימים בתגובה נגד סעודיה (חדשות)כיכר השבת
טראמפ יוצא ב-200 קמ"ש נגד הסנאטורית האנטישמית - ודורש תשובות ומיד
הנשיא האמריקני העלה בפוסט ארוך שאלות קשות על הונה של חברת הקונגרס הדמוקרטית, לאחר שדיווח על נכסים בשווי של עד 30 מיליון דולר תוקן לפחות מ־100 אלף דולר | ברקע: פרשת ההונאות במינסוטה והחיפוש הפדרלי בביתה (חדשות)כיכר השבת
פחד מוות: הוא צילם סרטון רגוע ברקע האזעקות - ואז הטיל נפל על הבניין שלו
רגע של אימה נקלט בעדשת המצלמה באוקראינה, כאשר אזרח רגוע החליט לצלם סרטון מחדר השינה שלו בזמן שהאזעקות מפלחות את אוויר העיר חרקוב | מה שקרה אחר כך ממחיש את הסכנה של המתקפות הרוסיות | צפו (בעולם)כיכר השבת
נתניהו מאשר: שר המודיעין המצרי ביקר בישראל לפני 7.10
ראש הממשלה נתניהו אישר בראיון לערוץ 14 כי שר המודיעין המצרי ביקר בישראל לפני אירועי 7 באוקטובר. עם זאת, נתניהו טען שהוא עצמו לא נפגש עם השר המצרי והוסיף: "אני דורש לדעת עם מי כן".כיכר השבת
קצינה נשארה בחוץ בקור: "לוחמים חרדים מנעו ממני להיכנס"
קצינת לוגיסטיקה הגיעה למוצב בפסגת החרמון לשיפוץ מכלי דלק • לוחמים חרדים מנעו ממנה להיכנס למתחם | צה"ל: "מדובר בתקלה, כניסתה הייתה צריכה להתאפשר" (צבא וביטחון)קובי ישראל
נתניהו: "איראן מנסה להפיל אותי דרך חמאס וחיזבאללה"
ראש הממשלה הופיע בערוץ 14 והזהיר מפני מעורבות זרה ביום הבוחר • "אני מודאג מאוד, אנחנו במצב של תיקו צמוד" | התקפה חריפה על בג"ץ ומנדלבליט (פוליטי מדיני)כיכר השבת