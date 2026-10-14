שינויים מבניים בזרוע הביצועית של מנגנוני החבלה האיראניים: אסמאעיל קאאני, העומד בראש 'כוח קודס' של משמרות המהפכה, הוביל סדרת צעדים פנימיים ביחידה המופקדת על פיגועים וחיסולים מעבר לגבולות המדינה. כך מדווח גוף התקשורת האופוזיציוני "איראן אינטרנשיונל".

במסגרת המהלך, שונה המעמד והכינוי המבצעי של הזרוע מ"יחידה 840" ל"יחידה 600". ההחלטה על שינוי השם והארגון מחדש התקבלה בעקבות פגיעה קשה במנגנוני הסודיות של הגוף, לאחר שחשאיות המבנה הארגוני וזהויותיהם של חלק מפעילייה נחשפו בשנים האחרונות.

לראשות היחידה במתכונתה החדשה מונה מוג'תבא חק-לסאן, כבן 64, ששימש עד כה כראש מערך המודיעין הפנימי שלה. המינוי מגיע לאחר תקופה ארוכה שבה פעלה היחידה ללא מנהיגות רשמית, מאז חוסל המפקד הקודם, חאג' אסע'ר באקרי, בתקיפה המיוחסת לישראל ב-6 באפריל.

מערך זה מוכר היטב לגורמי מודיעין במערב כמי שריכז ניסיונות התנקשות ופגיעה ביעדים ישראליים ברחבי התבל, לצד תכנון התנכלויות לאנשי אופוזיציה, עיתונאים ובכירים לשעבר בממשל האמריקני.

מבוכה בסעודיה: התקיפות הקטלניות בתימן היו של ישראל דני שפיץ | 09:12

כזכור, בחודש יוני האחרון התאחדו 22 מדינות נגד "פעילות קטלנית" המובלת על ידי זרועות הביטחון של טהרן. הקואליציה הבינלאומית הצביעה על גל תקיפות ברחבי אירופה, שעליו לקחה אחריות הקבוצה הפרו-איראנית "חראכת אסהאב אל-ימין אל-אסלאמיה". מדובר בעליית מדרגה המדאיגה את גופי המודיעין המערביים, שכן ניסיונות אלו כוללים לא רק רצח, אלא גם חטיפות, הטרדות ואיומים.

קאאני, שמכהן כמפקד כוח קודס מאז חיסולו של קאסם סולימאני בינואר 2020, נעדר מהזירה הציבורית במשך תקופות ארוכות מאז פרוץ המלחמה. בחודש יוני הופיע בראיון נדיר לטלוויזיה האיראנית, שם פנה ישירות לישראל ולארצות הברית באזהרה חריפה: "אל תיכנסו לעימות עם חזית ההתנגדות, היא עומדת מול האויב גם בזמנים קשים".

בהמשך דבריו באותו ריאיון, התייחס קאאני לתקיפה בדאחיה שבביירות ולתגובה האמריקאית. "האמריקנים ראו שאיראן, מהבכירים המדיניים ועד המפקדים הצבאיים, מתכוננת להגיב", אמר מפקד כוח קודס. לדבריו, התגובה האמריקאית משקפת חולשה ולא כוח.

כוח קודס משמש מזה שנים כצינור החמצן הלוגיסטי, הכלכלי והצבאי של ארגוני הטרור המזוהים עם איראן ברחבי המזרח התיכון, ובכלל זה חיזבאללה בלבנון, החות'ים בתימן ומיליציות שיעיות בעיראק ובסוריה.