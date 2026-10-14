הגר"א סאלים ( צילום: יעקב כהן )

ראש ישיבת 'מאור התורה' וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי אברהם סאלים, שיגר מכתב חיזוק ועידוד מיוחד לתלמיד הישיבה הבחור אליהו דברה, המוחזק בכלא הצבאי לאחר שנאסר על ידי המשטרה הצבאית בגין אי-התייצבותו.

במכתבו, מחזק ראש הישיבה את רוחו של הבחור הכלוא מאחורי סורג ובריח בשל דבקותו בלמוד התורה. "שמענו בצער רב על מאסרך בכלא באשמה על היותך תלמיד ישיבה שתורתו אומנותו, בעוונותינו הרבים על ידי ממשלת ישראל – ה' יחזירם בתשובה", פותח ראש הישיבה את מכתבו. בהמשך המכתב, מצטט הגר"א סאלים את פסוקו של דוד המלך בתהילים ומפנה אותו לעברו של העצור: "'גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע כי אתה עמדי' – שכינתא בגלותא, השכינה עמך ושומרת עליך. אשריך שנתפסת על דברי תורה לקדש שם שמים".

המכתב המלא

ראש הישיבה מעתיר בדברי חיזוק לחיזוק חוסנו הרוחני והנפשי של תלמידו בין כתלי הכלא: "היה חזק באמונה, בתורה ובפחד בורא עולם, וישבור מסך הברזל ועול המלכות. כל עולם התורה מתייצב עמך בגאון ונושא את עול התורה באהבה, ומתפללים ומייחלים לתשועת ה', כי לא יטוש ה' עמו ונחלתו, ותצא לחופשי בקרוב".

את מכתבו הנרגש מסיים חבר מועצת חכמי התורה במילות חיבה ומבט צופה פני ישועה: "אוהבך ומעריכך מאוד, היה חזק עד התשועה".