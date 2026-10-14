הכוחות בזירה, הלילה ( צילום: דוברות איחוד הצלה )

טרגדיה קשה התרחשה הלילה (בין שלישי לרביעי) ברחוב דרך בן צבי ביפו: צעיר כבן 29 קיפח את חייו לאחר שאיבד שליטה על רכבו הפרטי והתנגש בעוצמה בעמוד בצד הדרך.

הדיווח הראשוני על התאונה הקשה התקבל במוקדי החירום סמוך השעה 02:00 בלילה. צוותי רפואה רבים הוזעקו לזירה ומצאו את הנהג כשהוא לכוד בתוך המכונית שנפגעה קשות. חובשים ופראמדיקים של מד"א ואיחוד הצלה חילצו את הנוסע והעניקו לו טיפול רפואי מציל חיים בזירה. הנהג סבל מחבלה רב-מערכתית קשה והיה ללא דופק ונשימה. הצוותים החלו מיד בפעולות החייאה מתקדמות, שכללו עיסויי חזה, הנשמות ומתן תרופות, ופינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית החולים וולפסון בחולון כ שמצבו אנוש – שם, למרבה הצער, נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

זירת התאונה, הלילה ( צילום: דוברות מד"א )

פראמדיק מד"א אריאל ווסרשטיין וחובש רפואת חירום גל סלהוב שיחזרו את המראות הקשים: "כשהגענו למקום הובילו אותנו אל הנהג שהיה לכוד ברכב. הוא היה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, וסבל מפגיעה רב-מערכתית קשה מאוד. התחלנו מיד בפעולות החייאה מתקדמות ופינינו אותו לבית החולים תוך כדי המשך החייאה במצב אנוש".

אברהם אלדר, חובש איחוד הצלה שהגיע אף הוא לזירה, הוסיף: "מדובר ברכב שהתנגש בעמוד. הענקנו לנהג סיוע רפואי ראשוני וביצענו בו פעולות החייאה ממושכות כבר במקום, ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים תוך המשך מאמצי ההחייאה".

שוטרי תחנת יפו ובוחני התנועה של מרחב איילון הגיעו לזירת האירוע, אספו ממצאים ופתחו בחקירה לבירור הנסיבות שהובילו לתאונה הקטלנית.