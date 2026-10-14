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"נמאס לנו"

ברקע הכוננות בישראל | טראמפ באיום חריף על איראן: "חכו ותראו מה נעשה לאיראן, נכה בה קשות"

במהלך עצרת בחירות באלסקה, שיגר נשיא ארה"ב איום תקיף לעבר המשטר בטהרן • "פחות או יותר נמאס לנו, נכה בהם קשות", הצהיר טראמפ והתייחס גם לפרויקט הגרעין והודיע: "הוא קבור מתחת לאלפי טונות של סלעים,לא יהיה להם נשק גרעיני" (עולם)

ינ
יוסי נכטיגל
כיכר השבת |
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הנשיא דונלד טראמפ (צילום: שאטרסטוק)

נשיא , דונלד טראמפ, שיגר הלילה (בין שלישי לרביעי) אזהרה תקיפה במיוחד לרפובליקה האסלאמית של . במהלך עצרת בחירות שקיים באלסקה, הבהיר הנשיא כי ארצות הברית תפגע קשות באיראן בעקבות המתיחות המתמשכת בין שתי המדינות.

"חכו ותראו מה נעשה לאיראן. אנחנו נכה בה קשות. חכו ותראו", הצהיר בפני הקהל. הנשיא המשיך והסביר את הרקע לעמדה האמריקנית התקיפה: "הם מחכים. חכו ותראו מה נעשה לאיראן, כי פחות או יותר נמאס לנו".

בהמשך דבריו, הדגיש טראמפ כי היעד המרכזי של הממשל האמריקני נותר מניעת התחמשות גרעינית של איראן. "אבל זה לא משנה. הדבר החשוב הוא שלא יהיה להם נשק גרעיני, ולא יהיה להם. הוא קבור מתחת לאלפי טונות של סלעים", אמר הנשיא, תוך התייחסות למתקני הגרעין האיראניים.

אמש דווח בחדשות 12 כי ראש הממשלה שוחח עם הנשיא טראמפ בשבוע שעבר על האפשרות לחדש את המלחמה נגד איראן. על פי הדיווח: "בכירים אמריקניים אמרו כי התרשמו שנתניהו מעוניין היה לחדש את התקיפות באיראן לפני הבחירות. אחת הסיבות שנתניהו הציג לצורך בפתיחת המבצע הייתה צעדים מדאיגים חדשים שאיראן נוקטת בתחום הגרעין".

בשיחה נוספת עם עיתונאים, נשאל טראמפ אודות הבחירות בישראל ומדוע לא תמך עד כה באף מועמד. למרות יחסיו הקרובים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, טראמפ נמנע מלספק תמיכה מפורשת. "אנחנו אפילו לא חשבנו על זה", ענה לעיתונאי, והוסיף מיד: "אולי אני אעשה עם זה משהו".

טראמפ סיכם את עמדתו כלפי איראן בהצהרה ברורה: "איראן היא מדינה כושלת. אין להם כלכלה. יש להם אינפלציה של 300%. אין להם כסף. הם לא משלמים לחיילים שלהם. הם לא משלמים לאף אחד. נקבל החלטה על איראן ממש בקרוב".
בנימין נתניהוארה"באיראןדונלד טראמפ

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