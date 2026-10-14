ראש הממשלה נתניהו אישר בראיון לערוץ 14 כי שר המודיעין המצרי ביקר בישראל לפני אירועי 7 באוקטובר. עם זאת, נתניהו טען שהוא עצמו לא נפגש עם השר המצרי והוסיף: "אני דורש לדעת עם מי כן".

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