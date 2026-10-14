צה"ל תקף אתמול (שלישי) במרחב העיר עזה וחיסל את מומן אחמד סלאמה אי, מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. על פי הנמסר מדובר צה"ל, המחבל לקח חלק במהלך המלחמה בהחזקת חטופים בשבי חמאס במרחב העיר עזה.

במסגרת תפקידו, שימש המחבל כסייען למפקדי חטיבת עזה בארגון הטרור חמאס. בעת האחרונה קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל וניסה לשקם את יכולות הארגון, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.

המחבל חוסל מהאוויר במטרה להסיר את האיום המיידי. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי, כך נמסר מדובר צה"ל.

החיסול מצטרף לשורת פעולות מבצעיות שביצע צה"ל בימים האחרונים ברצועת עזה. מוקדם יותר השבוע חיסל צה"ל חמישה מחבלים בכירים מארגוני הטרור חמאס וגא"פ במרחבי הרצועה.

בתקיפה שבוצעה במרחב ח'אן יונס זיהה צה"ל פגישה של שלושה מחבלים בזרוע הצבאית של ארגון הטרור גא"פ. כלי טיס של חיל האוויר תקף את המבנה בו התקיימה הפגישה וחיסל את המחבלים בעת שנפגשו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל.

בתקיפה נוספת שבוצעה בדרום רצועת עזה, חיסל צה"ל שני מחבלי נוח'בה מחטיבת רפיח בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. בצה"ל הדגישו כי בעת האחרונה פעלו המחבלים שחוסלו לשיקום היכולות הצבאיות של ארגוני הטרור חמאס וגא"פ, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.

במקביל, השמיד צה"ל ארבעה מחסני נשק של ארגוני הטרור חמאס וגא"פ ברחבי עזה. במחסנים אוחסנו רקטות, מטענים, מרגמות, כלי נשק מסוג 'קלאצ'ניקוב' וציוד לחימה נוסף.