ראש הממשלה נתניהו אישר בערוץ 14 כי שר המודיעין המצרי ביקר בישראל לפני 7 באוקטובר, וטען שהוא עצמו לא נפגש איתו. נתניהו הוסיף כי "ראש ממשלה לא נפגש אף פעם עם ראש מודיעין". אולם, וידאו רשמי מ-2021 מראה שנתניהו אכן נפגש במעון רה"ם בירושלים עם ראש המודיעין הכללי המצרי עבאס כאמל.

כיכר השבת