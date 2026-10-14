הנשיא טראמפ פרסם איומים כלפי החות'ים, וטען כי הם חזרו לפעול "בצורה מרושעת" לאחר שנה של שקט. לדבריו, החות'ים תוקפים את סעודיה ומנסים להעלות את מחירי הנפט "כנראה לקראת הבחירות בארצות הברית". טראמפ הוסיף: "שמישהו יסביר להם שאני לא מתמודד בבחירות. אני כבר ניצחתי, בניצחון סוחף ואדיר, אבל אני אהיה כאן גם אחרי הבחירות, ואני לעולם לא אשכח!" כמו כן, תקף את איראן וכינה אותה "מדינה כושלת, ללא חיל ים, ללא חיל אוויר".

קובי אטינגר