מבזקים נוספים
בהשתתפות האורח מבורו פארק | טיש הילולא בקופיטשניץ
זקן אדמו"רי בית רוז'ין, האדמו"ר מקופיטשניץ ערך אמש (שלישי) את השולחה"ט לרגל הילולת הרה"ק מרוז'ין זי"ע | בטיש השתתפו כלל החסידים, וכן חתנו, האדמו"ר מביאלה, והאדמו"ר מסוקליא המתגורר בבורו פארק ומבקר בימים אלו בארץ הקודש (חסידים)חיים רוזנבוים
צה"ל איתר מטען ועמדת שהייה של חיזבאללה בדרום לבנון | תיעוד
במבצע של כוחות צה"ל לאיתור תשתיות טרור בדרום לבנון אותרו מטען ועמדת שהייה של ארגון הטרור חיזבאללה | תיעוד (צבא)ב. ניסני
דיווח: איראן משנה את הטקטיקה שלה - כדי לפגוע אישית בטראמפ | כך עובדת השיטה
גורמים בכירים בטהרן הודו בפני רויטרס כי המשטר משנה את הטקטיקה שלו במטרה לפגוע בטראמפ לקראת בחירות האמצע בארה"ב בנובמבר | במקביל, איראן נעזרת בסירות קטנות לאיסוף מודיעין ומתכננת להרחיב את הפעילות גם למפרץ עומאן ולמים מול חופי קטאר ואיחוד האמירויות (חדשות)כיכר השבת
חללית ועיניים ירוקות: האם נחשף הדג המוזר והנדיר בעולם?
החללית הפרטית שלו עשויה מכיפה שקופה לגמרי, והיצור הביזארי הזה מוכיח שהמציאות עולה דמיון (חדשות בעולם)דני שפיץ
בשלושה מעמדי הוד; כך חגגו את שמחת החלאקה לבנש"ק מויז'ניץ וביאלה ב"ב
בשורת מעמדים מרגשים נחגגה שמחת החלאקה לנין האדמו"ר מויז'ניץ, נכד לבנו הרה"צ אב"ד ויז'ניץ אלעד, והאדמו"ר מביאלה ב"ב | צפו בתיעוד מהמעמדים במעונו של האדמו"ר מויז'ניץ, בבית מדרשו של הרבי מביאלה ב"ב, ומהכנסת הילד לתלמוד התורה (חסידים)כיכר השבת
בניין בשיפוץ קרס בתל אביב; לא ידוע על נפגעים | תיעוד
חלק מבניין שנמצא בשיפוץ קרס הבוקר ברחוב נחלת בנימין פינת אחד העם בתל אביב | לוחמי האש חילצו שלושה לכודים ולא ידוע על נפגעים | תיעוד מהזירה (בארץ)קובי רוזן
חלק מבניין בשיפוץ קרס בתל אביב, אין נפגעים
חלק מבניין בשיפוץ קרס הבוקר ברחוב נחלת בנימין פינת רוטשילד בתל אביב. הדיווח התקבל במוקד מד"א בשעה 09:37. בשלב זה לא אותרו נפגעים, וכוחות החירום מבצעים סריקות במקום כדי לוודא שאין לכודים.קובי רוזן
טראמפ קיבל החלטה דרמטית - אוקראינה נותרה עיוורת מול התקיפות
נשיא אוקראינה דיווח כי ארצו הותקפה ללא התרעה אמריקנית מוקדמת, מה שמעלה כי ארה"ב החליטה להפסיק את שיתוף המודיעין עם אוקראינה | טראמפ טוען שהמודיעין ממשיך לזרום, אך דוברתו הבטיחה לבדוק | המתיחות מתגברת (בעולם)כיכר השבת