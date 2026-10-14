לאחר שסערת חלוקת הירושה בחצר סאטמר עוררה סערה בעולם החסידות, כעת נודע ל"כיכר השבת" כי גל ה"חלוקות" מגיע לחצר הקודש טשערנוביל | האחים האדמו"רים מתכוננים להשלים עד ליום ההילולא של אביהם זצ"ל את חלוקת העיזבון ההיסטורי | שמאים כבר החלו בהערכת הספרייה העתיקה הכוללת ש"ס מדפוס סלאוויטע, כתרי ספרי תורה ונכסי נדל"ן יוקרתיים | העסקנים מדווחים על פריטים נדירים שנעלמו במרוצת השנים ועל שאלות נוקבות שמטרידות את החצר | כל הפרטים (חסידים)

חיים רוזנבוים