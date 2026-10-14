נשיא אוקראינה דיווח כי ארצו הותקפה ללא התרעה אמריקנית מוקדמת, מה שמעלה כי ארה"ב החליטה להפסיק את שיתוף המודיעין עם אוקראינה | טראמפ טוען שהמודיעין ממשיך לזרום, אך דוברתו הבטיחה לבדוק | המתיחות מתגברת (בעולם)

כיכר השבת