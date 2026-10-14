מבזקים נוספים
בהשתתפות האורח מבורו פארק | טיש הילולא בקופיטשניץ
זקן אדמו"רי בית רוז'ין, האדמו"ר מקופיטשניץ ערך אמש (שלישי) את השולחה"ט לרגל הילולת הרה"ק מרוז'ין זי"ע | בטיש השתתפו כלל החסידים, וכן חתנו, האדמו"ר מביאלה, והאדמו"ר מסוקליא המתגורר בבורו פארק ומבקר בימים אלו בארץ הקודש (חסידים)חיים רוזנבוים
צה"ל איתר מטען ועמדת שהייה של חיזבאללה בדרום לבנון | תיעוד
במבצע של כוחות צה"ל לאיתור תשתיות טרור בדרום לבנון אותרו מטען ועמדת שהייה של ארגון הטרור חיזבאללה | תיעוד (צבא)ב. ניסני
חללית ועיניים ירוקות: האם נחשף הדג המוזר והנדיר בעולם?
החללית הפרטית שלו עשויה מכיפה שקופה לגמרי, והיצור הביזארי הזה מוכיח שהמציאות עולה דמיון (חדשות בעולם)דני שפיץ
בשלושה מעמדי הוד; כך חגגו את שמחת החלאקה לבנש"ק מויז'ניץ וביאלה ב"ב
בשורת מעמדים מרגשים נחגגה שמחת החלאקה לנין האדמו"ר מויז'ניץ, נכד לבנו הרה"צ אב"ד ויז'ניץ אלעד, והאדמו"ר מביאלה ב"ב | צפו בתיעוד מהמעמדים במעונו של האדמו"ר מויז'ניץ, בבית מדרשו של הרבי מביאלה ב"ב, ומהכנסת הילד לתלמוד התורה (חסידים)כיכר השבת
בניין בשיפוץ קרס בתל אביב; לא ידוע על נפגעים | תיעוד
חלק מבניין שנמצא בשיפוץ קרס הבוקר ברחוב נחלת בנימין פינת אחד העם בתל אביב | לוחמי האש חילצו שלושה לכודים ולא ידוע על נפגעים | תיעוד מהזירה (בארץ)קובי רוזן
חלק מבניין בשיפוץ קרס בתל אביב, אין נפגעים
חלק מבניין בשיפוץ קרס הבוקר ברחוב נחלת בנימין פינת רוטשילד בתל אביב. הדיווח התקבל במוקד מד"א בשעה 09:37. בשלב זה לא אותרו נפגעים, וכוחות החירום מבצעים סריקות במקום כדי לוודא שאין לכודים.קובי רוזן
טראמפ קיבל החלטה דרמטית - אוקראינה נותרה עיוורת מול התקיפות
נשיא אוקראינה דיווח כי ארצו הותקפה ללא התרעה אמריקנית מוקדמת, מה שמעלה כי ארה"ב החליטה להפסיק את שיתוף המודיעין עם אוקראינה | טראמפ טוען שהמודיעין ממשיך לזרום, אך דוברתו הבטיחה לבדוק | המתיחות מתגברת (בעולם)כיכר השבת
מסוק תקיפה תקף דירה בעזה - דווח על הרוגה ופצועים
מסוק קרב של צה"ל תקף לפנות בוקר דירה בבניין אלאמין באזור אלעבאס שבשכונת רמאל במערב עיר עזה. על פי דיווחים פלסטיניים, נהרגה אישה בתקיפה ומספר אנשים נפצעו.קובי אטינגר