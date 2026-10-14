 דלג לתוכן הראשי
מבזקטלטלה בטשערנוביל

39 שנים לאחר הסתלקות האדמו"ר זצ"ל - בקרוב תושלם חלוקת הירושה המפוארת

לאחר שסערת חלוקת הירושה בחצר סאטמר עוררה סערה בעולם החסידות, כעת נודע ל"כיכר השבת" כי גל ה"חלוקות" מגיע לחצר הקודש טשערנוביל | האחים האדמו"רים מתכוננים להשלים עד ליום ההילולא של אביהם זצ"ל את חלוקת העיזבון ההיסטורי | שמאים כבר החלו בהערכת הספרייה העתיקה הכוללת ש"ס מדפוס סלאוויטע, כתרי ספרי תורה ונכסי נדל"ן יוקרתיים | העסקנים מדווחים על פריטים נדירים שנעלמו במרוצת השנים ועל שאלות נוקבות שמטרידות את החצר | כל הפרטים (חסידים)

האחים האדמו"רים מטשערנוביל | צילום: צילום: שוקי לרר, צילום: יוסי לוי
לכתבה המלאה
סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

10:27

בהשתתפות האורח מבורו פארק | טיש הילולא בקופיטשניץ

זקן אדמו"רי בית רוז'ין, האדמו"ר מקופיטשניץ ערך אמש (שלישי) את השולחה"ט לרגל הילולת הרה"ק מרוז'ין זי"ע | בטיש השתתפו כלל החסידים, וכן חתנו, האדמו"ר מביאלה, והאדמו"ר מסוקליא המתגורר בבורו פארק ומבקר בימים אלו בארץ הקודש (חסידים)

חיים רוזנבוים
10:26

צה"ל איתר מטען ועמדת שהייה של חיזבאללה בדרום לבנון | תיעוד

במבצע של כוחות צה"ל לאיתור תשתיות טרור בדרום לבנון אותרו מטען ועמדת שהייה של ארגון הטרור חיזבאללה | תיעוד (צבא)

ב. ניסני
10:25

דיווח: איראן משנה את הטקטיקה שלה - כדי לפגוע אישית בטראמפ | כך עובדת השיטה

גורמים בכירים בטהרן הודו בפני רויטרס כי המשטר משנה את הטקטיקה שלו במטרה לפגוע בטראמפ לקראת בחירות האמצע בארה"ב בנובמבר | במקביל, איראן נעזרת בסירות קטנות לאיסוף מודיעין ומתכננת להרחיב את הפעילות גם למפרץ עומאן ולמים מול חופי קטאר ואיחוד האמירויות (חדשות) 

כיכר השבת
10:24

חללית ועיניים ירוקות: האם נחשף הדג המוזר והנדיר בעולם?

החללית הפרטית שלו עשויה מכיפה שקופה לגמרי, והיצור הביזארי הזה מוכיח שהמציאות עולה דמיון (חדשות בעולם)

דני שפיץ
10:21

בשלושה מעמדי הוד; כך חגגו את שמחת החלאקה לבנש"ק מויז'ניץ וביאלה ב"ב  

בשורת מעמדים מרגשים נחגגה שמחת החלאקה לנין האדמו"ר מויז'ניץ, נכד לבנו הרה"צ אב"ד ויז'ניץ אלעד, והאדמו"ר מביאלה ב"ב | צפו בתיעוד מהמעמדים במעונו של האדמו"ר מויז'ניץ, בבית מדרשו של הרבי מביאלה ב"ב, ומהכנסת הילד לתלמוד התורה (חסידים)  

כיכר השבת
10:14

בניין בשיפוץ קרס בתל אביב; לא ידוע על נפגעים | תיעוד

חלק מבניין שנמצא בשיפוץ קרס הבוקר ברחוב נחלת בנימין פינת אחד העם בתל אביב | לוחמי האש חילצו שלושה לכודים ולא ידוע על נפגעים | תיעוד מהזירה (בארץ)

קובי רוזן
10:12

חלק מבניין בשיפוץ קרס בתל אביב, אין נפגעים

חלק מבניין בשיפוץ קרס הבוקר ברחוב נחלת בנימין פינת רוטשילד בתל אביב. הדיווח התקבל במוקד מד"א בשעה 09:37. בשלב זה לא אותרו נפגעים, וכוחות החירום מבצעים סריקות במקום כדי לוודא שאין לכודים.

קובי רוזן
10:12

טראמפ קיבל החלטה דרמטית - אוקראינה נותרה עיוורת מול התקיפות

נשיא אוקראינה דיווח כי ארצו הותקפה ללא התרעה אמריקנית מוקדמת, מה שמעלה כי ארה"ב החליטה להפסיק את שיתוף המודיעין עם אוקראינה | טראמפ טוען שהמודיעין ממשיך לזרום, אך דוברתו הבטיחה לבדוק | המתיחות מתגברת (בעולם)

כיכר השבת
כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר