גורמים בכירים בטהרן הודו בפני רויטרס כי המשטר משנה את הטקטיקה שלו במטרה לפגוע בטראמפ לקראת בחירות האמצע בארה"ב בנובמבר | במקביל, איראן נעזרת בסירות קטנות לאיסוף מודיעין ומתכננת להרחיב את הפעילות גם למפרץ עומאן ולמים מול חופי קטאר ואיחוד האמירויות (חדשות)

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