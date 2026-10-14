ראש השב"כ לשעבר הגיש תביעת לשון הרע נגד ראש הממשלה, אך פסיקות קודמות מלמדות כי התביעה עשויה להיתקל במכשול משמעותי: החסינות המוענקת לנבחרי ציבור. מה קבעו בתי המשפט במקרים דומים?

משה כהן