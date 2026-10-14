איזנקוט תוקף את נתניהו: "רצף השקרים שלו - מכמיר לב"

מבזקים נוספים
ילד בן 7 נפצע בינוני בהתהפכות טרקטורון בירושלים
ילד בן 7 נפצע במצב בינוני עם חבלת ראש בהתהפכות טרקטורון ברחוב אל בטן בירושלים. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 16:16. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים הדסה עין כרם.קובי רוזן
התמונה שכבשה את הלב; האדמו"ר פשט את בגדי האדמו"רות והלבישם על נכדו הילד
המונים נהרו השבוע בלייקווד לשמחת נישואי החתן נכדו של האדמו"ר מניקלשבורג, בן לבנו הרב אברהם יואל יונגרייז, עב"ג הכלה מגזע קודש לבית סטרעטין | מחזה מעניין לכד את עיני המשתתפים בשמחה, כאשר האדמו"ר, המוכר מאוד בגישתו המקרבת, האוהבת והלבבית לכל יהודי באשר הוא, נצפה פושט את בגדי האדמו"רות שלו באמצע החתונה ומלבישם על נכדו הקטן (חסידים)חיים רוזנבוים
צה"ל חושף: ארגוני צדקה מסווים פעלו עבור חמאס והחזית העממית | 5 נעצרו
כוחות הביטחון פשטו על משרדי 'אדאמיר' ברמאללה ו'האגודה האיסלאמית' ביטא • חמאס דרש 10,000 ש"ח למשאית והעביר כספים למחבלים | הפעולות הממוקדות (צבא וביטחון)דוד הכהן
4 פצועים קל בתאונה בין שני רכבים באשקלון
ארבעה אנשים נפצעו באורח קל בתאונת דרכים בין שני כלי רכב ברחוב מנחם בגין פינת התעשיה באשקלון. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי במקום.קובי רוזן
גבר בן 60 נפצע בינוני באירוע אלימות בתל אביב
גבר כבן 60 פונה לבית החולים איכילוב במצב בינוני עם פציעות חודרות, לאחר אירוע אלימות ברחוב הנגב בתל אביב. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 14:11, וצוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום.קובי רוזן
צה"ל ושב"כ חשפו שיתוף פעולה בין ארגוני צדקה לארגוני טרור
בפעולות ממוקדות ברמאללה ובביטא חשפו צה"ל ושב"כ שיתוף פעולה של ארגוני צדקה עם ארגוני טרור.ב. ניסני
שמחה בחצר הפוסק התימני | הגר"י רצאבי כובד בסנדקאות בברית לנינו
שמחת הברית לנין הגאון רבי יצחק רצאבי, גאב"ד 'פעולת צדיק', נכד לבנו הגאון רבי משה רצאבי | במעמד הברית כובד הגר"י בסנדקאות, ובהמשך הסב עם בני המשפחה לסעודת המצווה (חרדים)חיים רוזנבוים
חתן הבר מצווה נכדם של רבני ירושלים התברמ"ץ
בעיר ירושלים התקיימה שמחת הבר מצוה לנכד הגאון רבי אהרן זכאי, ראש ישיבת 'אור יום טוב', ונכד הגאון רבי יעקב שכנזי, רבה של שכונת 'בית ישראל' וחבר בד"ץ העדה החרדית הספרדית, בן להגאון רבי שמואל זכאי ראש כולל היכל מרדכי ומח"ס 'ברכת שמואל' (חרדים)חיים רוזנבוים