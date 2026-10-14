אוגדה 99 של צה"ל השלימה את משימתה בצפון רצועת עזה. במהלך הפעילות חוסלו יותר מ-100 מחבלים ונוטרלו כ-8 קילומטרים של תשתיות תת-קרקעיות.

ב. ניסני