כך יצביעו המפונים מבתיהם - ומה המשמעות ביום הבחירות?

נשיא ארה"ב לשעבר ברק אובמה תקף את ישראל בנאום באירלנד. "אם הגישה של ישראל היא לעשות כל מה שנראה לה נחוץ, לקחת כל מה שהיא רוצה ולא לוותר לאף אחד על שום דבר, ייתכן שזה יעבוד בטווח הקצר. אבל אתם מאבדים את היתרון המוסרי שלכם", אמר. אובמה הוסיף: "העם היהודי סבל מדיכוי ומרצח במשך אלפי שנים וחיפש מקום מקלט, על כך אין עוררין. אבל גם על העובדה שהם לקחו אדמות מאנשים אחרים והרחיקו לכת במעשיהם אין עוררין. ואותם אנשים אמרו באופן מובן: זהו עוול, ואני רוצה את האדמה שלי בחזרה".

קובי אטינגר