יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן טען כי גדי איזנקוט מתכנן להקים ממשלה עם נתניהו לאחר הבחירות. לדבריו, קמפיין "המפלגה הגדולה" של איזנקוט מנוגד להסכמות בין ראשי הגוש ונועד להגיע למשא ומתן עם נתניהו מעמדת כוח. ליברמן הוסיף כי עמדות אנשי איזנקוט בנושא הגיוס והחוקה מחזקות חשש זה, וכי מתווה הגיוס של איזנקוט כולל דיחוי של כ-4,500 לומדים בשנה. ליברמן הבהיר כי ישראל ביתנו לא תשב בקואליציה התלויה במפלגות ערביות ולא תשנה את עמדותיה בנושאי גיוס וחוקה.

כיכר השבת