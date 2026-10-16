גבר כבן 30 נפצע קשה בתאונת קורקינט חשמלי בנתיבות

סוכנים פדרליים פשטו על ביתה של חברת הקונגרס הדמוקרטית • החקירה בוחנת חשדות להצהרות כוזבות במסמכי הגירה • גורמים בחקירה: שלילת אזרחות וגירוש עשויים להיות מטרת החקירה (בעולם)

יוסי נכטיגל