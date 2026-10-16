הולך רגל בן 40 נפגע קשה מרכב בנתניה

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': המבול הסתיים, אבל השאלה נשארה: מה מבטיח שהקשר לא יסתיים בכישלון הבא? | הברית עם נח חושפת את יסוד האהבה האלוקית לישראל: היא קודמת למעשים ואינה מתבטלת בגללם | יהודי צריך לתקן את דרכיו, אך אינו צריך להרוויח את עצם היותו אהוב (יהדות)

יוסי אליטוב