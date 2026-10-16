הולך רגל בן 7 נפגע מרכב באשדוד במצב בינוני

גבר כבן 30 נפצע הבוקר (11:42) במצב קשה בתאונת קורקינט חשמלי בשדרות ירושלים בנתיבות. הוא סובל מחבלת ראש. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה.

קובי רוזן