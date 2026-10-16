רוטמן תוקף: 'הרפורמה לא גרמה לשסע - היא התוצאה שלו'

יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, הבהיר היום (שישי) כי מערכת המשפט "אינה קדושה והיא זקוקה לתיקון", וטען כי הרפורמה המשפטית קודמה "עם הרבה נכונות להסכמה מצדנו". רוטמן התייחס גם לאשמה בקרע החברתי, לביקורת נגדו ולמחדל ה-7 באוקטובר, ולניסיון לקדם הקמת ועדת חקירה.

הדברים נאמרו במסגרת 'צומת מגידו - שישי תרבות במועצה האזורית מגידו', בשיחה עם חן מענית ונעה שפיגל.

"הרפורמה היא התוצאה, לא הגורם"

על הקרע בעם מסר רוטמן: "בקרע החברתי בישראל אשמים הרבה מאוד אנשים מהרבה כיוונים. ההפיכה המשטרית, או הרפורמה המשפטית, לא גרמה לשסע החברתי, היא התוצאה שלו. מי שמאשים אותי ואת יריב לוין בשבעה באוקטובר פשוט מתכחש לכל מה שקרה כאן קודם, לקרע הממושך שהיה קיים הרבה קודם".

רוטמן הוסיף: "היו לנו ארבע מערכות בחירות ברצף כי אנשים לא מוכנים לשבת אחד עם השני".

לדבריו, מה שאושר בוועדה כחלק מהתוכנית לתיקון מערכת המשפט: "זו הייתה פשרה גדולה על ליבת הרפורמה. היינו מוכנים ללכת הרבה מאוד לכיוון הצד השני, אבל זה לא עזר לנו. אני נכון לפשרות, כך תמיד עשיתי. אבל כשיש דברים שלא ניתן להגיע בהם להסכמה, בסוף צריכה להיות הסכמה על דבר אחד: בדמוקרטיה הרוב קובע".

רוטמן תקף גם את בג"ץ: "בג"ץ מבטל את כל ההסכמות וחותר תחת ההסכמות. חוק יסוד השפיטה נקבע על ידי הכנסת, אבל בג"ץ הבהיר שהוא לא מחויב אליו". הוא הוסיף כי האופוזיציה החרימה את הדיונים בוועדת החוקה: "אני הכנתי תוכנית לפי סמכותי בוועדה. אם מישהו לא מוכן לדבר איתי, אני ממשיך ולא עוצר".

בנוגע להקמת ועדת חקירה לאירועי ה-7 באוקטובר אמר רוטמן: "ליור ועדת חוקה אין חלק מכוח תפקידו במחדל ביטחוני וצבאי, אבל אכן יש בעיה באי הקמת ועדת חקירה. ניסיתי לקדם חוק שמציע הסדר למינוי חברי הוועדה על ידי 80 חברי כנסת. הוא לא עבר כי האופוזיציה הודיעה שתעשה על זה פיליבסטר, אז נחכה לכנסת הבאה. צריך ועדת חקירה שכל העם יאמין למסקנותיה".

כזכור, בשבוע שעבר חשף 'כיכר השבת' את ההתכתבות בין חברי ועדת החוקה סביב ההחלטה לקיים את הדיון על העמדת מחבלי 7 באוקטובר לדין ביום 7 באוקטובר. ח"כ גלעד קריב ביקש לדחות את הדיון בשל טקסי הזיכרון הצפויים באותו יום, ובאופן חריג הצטרפה לבקשה גם ח"כ טלי גוטליב.

רוטמן השיב כי יבדוק אפשרויות נוספות, אך ציין כי לפי הבדיקה שביצע אין התנגשות בין מועד הדיון לבין הטקסים. בסופו של דבר, הדיון התקיים כמתוכנן ביום רביעי, 7 באוקטובר, בשעה 10:00, כאשר בו השתתפו כלל הגורמים הרלוונטיים והוצגה תמונת מצב עדכנית על ההתקדמות ביישום החוק.