מורה האשימה ילד בן 9: "היהודים אשמים בטבח ה-7 באוקטובר"

תלמיד יהודי בן תשע, שלמד בבית ספר יסודי ממלכתי בצפון לונדון, נאלץ לעזוב את מוסד הלימודים לאחר שמורתו אמרה לו כי היהודים הם אלו שאשמים בטבח שביצע חמאס ב-7 באוקטובר - כך דווח בג'ואיש כרוניקל.

משפחתו של הילד פנתה להנהלת בית הספר בדרישה להעביר לצוות הכשרה בנושא התמודדות עם אנטישמיות, אך נענתה בתשובה מקוממת: "לא ניתן לכפות על הצוות לעסוק בפוליטיקה".

האירוע החמור התרחש מוקדם יותר השנה. האב, שביקש להישאר בעילום שם, שוחח עם בנו על המתקפה הרצחנית של חמאס על משתתפי פסטיבל ה"נובה". למחרת, הילד שיתף את מורתו בשיחה שקיים עם אביו. תגובתה של המורה הייתה מצמררת: "למעשה, ההפך הוא הנכון".

האב הסביר את משמעות הדברים כפי שהובנו על ידי בנו: "ההבנה שלו הייתה שהיא אומרת שהיהודים הם אלו שתקפו את הפלסטינים, תוך שהיא מכחישה את הפליליות והאכזריות של מעשי חמאס באותו יום. היא בעצם אמרה שזה הגיע להם כי הם 'לוחמי חופש'".

מיד לאחר ששמע על התקרית, קבע האב פגישה דחופה עם סגנית מנהל בית הספר. במהלך הפגישה, הסגנית רשמה הערות והבטיחה כי הנושא יטופל מול המורה המעורבת. עם זאת, מאז אותה פגישה לא נוצר שום קשר מצד הנהלת בית הספר, למרות ניסיונות חוזרים ונשנים של האב לקבל עדכון טלפוני ובדואר האלקטרוני.

האב הציע לסגנית המנהל כי המורה תבקר בתערוכת ה"נובה" שהוצגה באותה עת בלונדון, כדי שתוכל להבין באמת מה התרחש ב-7 באוקטובר. בתגובה, נאמר לו כי אי אפשר לכפות על הצוות להיכנס לעניינים פוליטיים. "עניתי לה שזו לא פוליטיקה, זה אירוע שחקוק כעת בהיסטוריה, שבו נרצחו אנשים חפים מפשע", שחזר האב.

כמוצא אחרון, פנה האב למנהל בית הספר ביום האחרון של שנת הלימודים, אך נדחה בטענה כי למנהל "אין קשר לעניין" וכי הסגנית תחזור אליו.

לפי ה'ג'ואיש כרוניקל', כי זו אינה הפעם הראשונה שבה הילד חווה תקריות אנטישמיות בין כותלי בית הספר. שנה קודם לכן, בהיותו בן שמונה בלבד, הוא שיבח את הזמרת הישראלית שהופיעה בתחרות האירוויזיון. בתגובה, אחד מחבריו לכיתה צעק בפניו קללות קשות נגד ישראל, בעוד ששני חברים אחרים החלו לקרוא בקול "שחררו את פלסטין".

בעקבות האירועים הקשים, המשפחה חשה תחושת ייאוש והבינה כי אין מנוס מהוצאת הילד מבית הספר. לקראת שנת הלימודים החדשה, הילד שובץ בבית ספר יהודי, וכבר לאחר מספר שבועות ניכר שיפור במצבו. האב מספר כי השנה החולפת פגעה בבנו קשות מבחינה רגשית, אך המסגרת החדשה מספקת לו את הסביבה הדרושה לשיקום הביטחון העצמי והאמון באחרים. "לעולם לא אשלח אותו שוב לבית ספר שאינו יהודי. זה נגמר. איבדתי את כל האמון שלי", הצהיר האב.

האב, יליד צרפת, שיתף בתחושותיו הקשות והשווה את המצב להיסטוריה המשפחתית הכאובה: "בשנת 1940, סבי הוציא את אמי מבית הספר בגלל האנטישמיות תחת משטר וישי. אני לא מצליח להשתחרר מהתחושה שאני נמצא באותו מקום כעת עם בני בן התשע – נאלץ להוציא אותו מבית ספר באנגליה בגלל אנטישמיות בשנת 2026. המצב הידרדר עד כדי כך שאנחנו חווים אנטישמיות אפילו בבית ספר יסודי".

ארגונים יהודיים בבריטניה הגיבו בחומרה לפרסום. דובר מטעם המועצה למנהיגות יהודית ציין כי תקריות מסוג זה מדגישות את הצורך הדחוף בפרסום ממצאיו של סר דיוויד בל, שמונה בשנה שעברה על ידי משרד החינוך לבחון את תופעת האנטישמיות בבתי ספר ובמכללות.

מארגון CST (הקרן לאבטחת הקהילה) נמסר: "בתי ספר צריכים להיות מקומות שבהם ילדים יכולים ללמוד, לשגשג ולהרגיש בטוחים, ללא כל חשש מבריונות, הטרדה או הפחדה פוליטית. מעורר דאגה עמוקה שתלמידים יהודים נתקלים בעוינות בשל זהותם או דתם. יש לסמוך על מורים שיחנכו ילדים, ולא שיכניסו רעיונות קיצוניים לתוך כיתת הלימוד. אנו קוראים לכל משפחה שחוותה התנהגות אנטישמית בסביבה בית ספרית לדווח על כך לבית הספר, למשטרה ולארגון CST".