מבזקים נוספים
"דם של יהודים זה המשקה האהוב עליי״: האיום המצמרר בשידור חי מסוריה
״המלחמה שלנו איתכם מתקרבת״, ״אני ועוד אחד נהפוך את ישראל לאפר״: בשיחה שקיימתי בערבית עם גבר מוסלמי מסוריה, הוא השמיע איומים קשים נגד ישראל והיהודים. מצד אחד הוא שונא את חמאס, איראן וחיזבאללה, ומצד שני מאיים להיכנס לישראל. ומה הוא עשה כשישראל חיסלה את נסראללה? חילק ממתקים | צפו בתיעודמשה אריה
תרומה של רבע מיליארד דולר לישראל: המיליארדר האמריקני בתמיכה מדהימה
התרומה הגדולה בתולדות האוניברסיטה העברית תשמש להקמת פקולטה להנדסה, לקידום הרפואה ולמחקר בתחום הפוסט־טראומה | כאות הוקרה, קמפוס הר הצופים ייקרא על שם התורם ורעייתו (בעולם)אריה רוזן
רוכב קורקינט נפצע בינוני בתאונה סמוך למחלף עד הלום
גבר כבן 40 נפצע הערב (20:11) במהלך רכיבה על קורקינט חשמלי בסמוך למחלף עד הלום. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים אסותא באשדוד במצב בינוני עם חבלות בראש ובגפיים.קובי רוזן
תאונה עם שלושה רכבים בכביש 20 ליד מחלף לה גווארדיה
תאונת דרכים בה מעורבים שלושה כלי רכב אירעה בכביש 20 סמוך למחלף לה גווארדיה. צוותי רפואה של איחוד הצלה העניקו טיפול ראשוני לשני נפגעים במצב קל.קובי רוזן
"אנחנו משלמים על זה בדם": האמת הכואבת שכולם מנסים להשתיק
יוסי בן עטר חושף: המפלגות החרדיות משלמות ריטיינרים חודשיים לקבוצות הואטסאפ החרדיות | דנה בצלאל: "למה אין אישה חרדית בכנסת?" | המגיש אריאל שרפר בגילוי לב: אני חושב לעבור לפוליטיקה | וגם, מונולוג מטלטל על עוד מוות מיותר ופינת הפאנצ'ים עם יוסי חיים מיימון (דבר ראשון)כיכר השבת
בני ברק: פעוט חרדי בן שנתיים במצב קשה לאחר שנמצא מחוסר הכרה בביתו
פעוט כבן שנתיים נמצא מחוסר הכרה בבית בבני ברק • צוותי החירום העניקו טיפול מציל חיים ופינו לבי"ח שיבא | מצבו הוגדר קשה (חדשות חרדים)שאול כהנא
חובש איחוד הצלה הציל ילד בן 11 מתגובה אלרגית קשה בנוף הגליל
ילד כבן 11 ניצל ממוות לאחר שפיתח תגובה אלרגית חריפה שסיכנה את חייו ברחוב מנחם אריאב בנוף הגליל. חובש איחוד הצלה אחיה דב ארד הזריק לילד מנת אדרנלין במקום. "לאחר שמצבו התייצב הוא פונה לבית חולים להמשך קבלת טיפול רפואי" מסר החובש.קובי רוזן
ילד בן 5 נפצע בינוני בנפילה מגובה בבני ברק
ילד בן 5 נפצע באורח בינוני בליל שבת לאחר שנפל מגובה של כ-2 מטרים בביתו בבני ברק. צוותי איחוד הצלה שהגיעו למקום מסרו כי הילד נחבל בראשו. לאחר מתן טיפול רפואי ראשוני, פונה הילד לבית החולים שניידר בפתח תקווה במצב בינוני.קובי רוזן